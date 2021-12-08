https://uz.sputniknews.ru/20211208/ot-chego-zimoy-spasayut-organizm-mandariny-21689373.html

От чего зимой спасают организм мандарины

От чего зимой спасают организм мандарины

Зима – период разнообразных цитрусовых. Но Новый год традиционно ассоциируется с мандаринами. В период зимних простуд они статнут спасением для организма. О пользе и вреде самого новогоднего фрукта читайте в материале Sputnik.

2021-12-08T23:30+0500

2021-12-08T23:30+0500

2021-12-08T23:30+0500

это интересно

здоровье

зима

мандарины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/254/41/2544119_0:308:3092:2047_1920x0_80_0_0_7fa523c492372a14fcfbd95cb598c4da.jpg

Родина мандарина — Китай, откуда фрукт распространился по всей Европе. В Поднебесной по сей день существует особая новогодняя традиция: гости дарят хозяевам два мандарина, а уходя, также получают в подарок два фрукта как особое пожелание процветания и богатства.В России и СНГ сложно себе представить Новый год без мандаринов. Что же происходит в нашем организме, когда мы едим много цитрусовых?Польза мандариновВ мандаринах много полезных кислот, витаминов и минералов. А еще они настоящие природные антисептики. Зимой цитрусы восполняют недостаток витаминов и укрепляют иммунитет при помощи аскорбиновой кислоты.Мандарин, как и любой цитрус, — незаменимый помощник в борьбе с простудой: чай с цедрой с легкостью разжижает мокроту и облегчает кашель. Оранжевый фрукт также эффективно снижает температуру.Мандариновое масло славится своим расслабляющим и успокаивающим эффектом – снимает стрессы, улучшает сон и самочувствие организма в целом.Несмотря на свою сладость, мандарины способствуют снижению веса и содержат мало калорий. Клетчатка и пектин улучшают пищеварение и обмен веществ в целом.Вред мандариновКак и все цитрусовые, мандарины могут спровоцировать аллергию, поэтому не стоит есть их слишком много и давать детям младше трех лет, а кормящим женщинам стоит есть их с осторожностью, чтобы не спровоцировать реакцию у малыша."Аскорбинка", которая содержится во фрукте, может раздражать желудок, поэтому тем, кто страдает от язвы, повышенной кислотности и гастрита, стоит отказаться от мандаринов.Также о фрукте стоит позабыть всем, кто страдает от гепатита, холецистита и нефрита: он может навредить вашей печени.Сладкие мандаринки возбуждают аппетит, поэтому не стоит есть их тем, кто сидит на диете. Лучше лакомиться ими не на голодный желудок, а после сытной трапезы.

https://uz.sputniknews.ru/20211124/21480391.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, зима, мандарины