https://uz.sputniknews.ru/20211208/pogrebinskiy-vyskazalsya-o-pereustroystve-mira-posle-peregovorov-putina-i-baydena--video-21713950.html
Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения" и каким будет переустройство мира?
2021-12-08T20:35+0500
2021-12-08T20:35+0500
2021-12-08T21:03+0500
видео
владимир путин
джо байден
переговоры
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Накануне по закрытому каналу связи состоялись переговоры лидеров России и США. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор носил откровенный и деловой характер.Президенты обсудили напряжение в двухсторонних отношениях между странами, выразили готовность продолжать практическое взаимодействие в сфере информационной безопасности, а также уделили внимание проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения Минских соглашений 2015 года.Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения", каким будет переустройство мира? Обо всем этом и не только — в интервью с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.
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владимир путин, джо байден, переговоры, мультимедиа , видео
Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
20:35 08.12.2021 (обновлено: 21:03 08.12.2021)
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Накануне по закрытому каналу связи состоялись переговоры
лидеров России и США. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор носил откровенный и деловой характер.
Президенты обсудили напряжение в двухсторонних отношениях между странами, выразили готовность продолжать практическое взаимодействие в сфере информационной безопасности, а также уделили внимание проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения Минских соглашений 2015 года.
Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения", каким будет переустройство мира?
Обо всем этом и не только — в интервью
с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.