Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211208/pogrebinskiy-vyskazalsya-o-pereustroystve-mira-posle-peregovorov-putina-i-baydena--video-21713950.html
Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения" и каким будет переустройство мира?
2021-12-08T20:35+0500
2021-12-08T21:03+0500
видео
владимир путин
джо байден
переговоры
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21713914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3d204762fb9d7a05b706d4ff6863ceb.jpg
Накануне по закрытому каналу связи состоялись переговоры лидеров России и США. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор носил откровенный и деловой характер.Президенты обсудили напряжение в двухсторонних отношениях между странами, выразили готовность продолжать практическое взаимодействие в сфере информационной безопасности, а также уделили внимание проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения Минских соглашений 2015 года.Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения", каким будет переустройство мира? Обо всем этом и не только — в интервью с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21713914_714:67:1920:971_1920x0_80_0_0_87b2a7d4a79ca11a96caf5f0644498b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, джо байден, переговоры, мультимедиа , видео

Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео

20:35 08.12.2021 (обновлено: 21:03 08.12.2021)
© Sputnik
Подписаться на
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Накануне по закрытому каналу связи состоялись переговоры лидеров России и США. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор носил откровенный и деловой характер.
Президенты обсудили напряжение в двухсторонних отношениях между странами, выразили готовность продолжать практическое взаимодействие в сфере информационной безопасности, а также уделили внимание проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения Минских соглашений 2015 года.
Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения", каким будет переустройство мира?
Обо всем этом и не только — в интервью с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:06В Бухарской области задержан сотрудник Торгово-промышленной палаты
20:35Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
20:19Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ
20:00Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19
19:59Натовские "сдерживатели" идут к психологам после встреч с русскими
19:24Кого наградят памятным знаком к 30-летию Вооруженных сил
19:22Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе
18:27Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли метро Москвы на 50%
18:05Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег
17:25Видео: мне нравится это "Здрасьте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины
17:16Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди
17:05Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео
16:38Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео
16:3730 лет вместе: основные вехи взаимодействия Узбекистана и СНГ
16:18В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли
16:03Узбекистан вошел в ТОП-10 стран с самым дешевым электричеством
15:46В Казахстане проходят Дни узбекского кино — видео
15:10Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах
14:23Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов
13:35В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности