https://uz.sputniknews.ru/20211208/pogrebinskiy-vyskazalsya-o-pereustroystve-mira-posle-peregovorov-putina-i-baydena--video-21713950.html

Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео

Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео

Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения" и каким будет переустройство мира?

2021-12-08T20:35+0500

2021-12-08T20:35+0500

2021-12-08T21:03+0500

видео

владимир путин

джо байден

переговоры

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21713914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3d204762fb9d7a05b706d4ff6863ceb.jpg

Накануне по закрытому каналу связи состоялись переговоры лидеров России и США. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор носил откровенный и деловой характер.Президенты обсудили напряжение в двухсторонних отношениях между странами, выразили готовность продолжать практическое взаимодействие в сфере информационной безопасности, а также уделили внимание проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения Минских соглашений 2015 года.Почему переговоры Путина и Байдена внушают осторожный оптимизм, грядут ли новые "ялтинские соглашения", каким будет переустройство мира? Обо всем этом и не только — в интервью с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, джо байден, переговоры, мультимедиа , видео