https://uz.sputniknews.ru/20211208/prezident-uzbekistana-obyavil-o-rasshirenii-polnomochiy-parlamenta-21698669.html

Президент Узбекистана объявил о расширении полномочий парламента

Президент Узбекистана объявил о расширении полномочий парламента

Ряд изменений по перераспределению полномочий ветвей власти инициировал еще первый президент Ислам Каримов.

2021-12-08T09:05+0500

2021-12-08T09:05+0500

2021-12-08T09:10+0500

парламент

узбекистан

ислам каримов

президент

политика

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении по случаю Дня Конституции анонсировал дальнейшее расширение полномочий парламента.Для этого власти продолжат широкомасштабные реформы в рамках стратегии развития нового Узбекистана. В первую очередь, внимание уделят созданию организационно-правовых основ реализации намеченных задач, а также ускорению демократических преобразований.По словам Мирзиёева, большое значение будет иметь "точное определение правового статуса государственных органов в рамках реализации программы административных реформ, формирование компактного управленческого аппарата и цифровизация делопроизводства".Ряд изменений по перераспределению полномочий ветвей власти инициировал еще первый президент Узбекистана Ислам Каримов. В апреле 2014 года Сенат одобрил изменения и дополнения в отдельные статьи конституции страны, расширив роль и полномочия палат парламента по контролю за деятельностью правительства, ранее возлагавшиеся на президента.В частности, кандидатура премьера теперь выдвигается партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест (или несколькими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест). В Конституцию также была внесена норма, предоставляющая парламенту право выражать вотум недоверия премьеру.В конце декабря 2018 года Мирзиёев впервые предложил инициативу нового порядка одобрения и остальных кандидатур правительства. С 1 апреля 2019-го поправки в законодательство, предусматривающие порядок одобрения кандидатур членов кабмина в Законодательной палате Олий Мажлиса, вступили в силу.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/mirziyoev-obyasnil-kakie-izmeneniya-jdut-uzbekskuyu-konstitutsiyu-21696444.html

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