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https://uz.sputniknews.ru/20211208/rossiyskaya-s7-zapustila-regulyarnye-reysy-iz-volgograda-v-ferganu--foto-21698991.html
Российская S7 запустила регулярные рейсы из Волгограда в Фергану — фото
Российская S7 запустила регулярные рейсы из Волгограда в Фергану — фото
Как встретили первый лайнер и как часто теперь будут совершаться рейсы — в материале.
2021-12-08T09:46+0500
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российская авиакомпания S7 Airlines начала выполнять регулярные рейсы из Волгограда в Фергану.Первый самолет приземлился накануне. По традиции лайнер торжественно встретили водной аркой.Самолеты А-320 и А-321 будут летать по маршруту Волгоград – Фергана – Волгоград каждый вторник.Ранее в Министерстве транспорта утвердили список российских авиакомпаний, которые будут регулярно летать в Узбекистан этой зимой: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia. S7 Airlines — тоже в списке. Авиаперевозчик получил слоты на семь еженедельных рейсов: из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч, Новосибирска – в Бухару, Наманган и Фергану, а также из Волгограда в Фергану.
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Российская S7 запустила регулярные рейсы из Волгограда в Фергану — фото

09:46 08.12.2021 (обновлено: 09:47 08.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Как встретили первый лайнер и как часто теперь будут совершаться рейсы — в материале.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российская авиакомпания S7 Airlines начала выполнять регулярные рейсы из Волгограда в Фергану.
Первый самолет приземлился накануне. По традиции лайнер торжественно встретили водной аркой.
© Uzbekistan AirportsАвиакомпания "Сибирь" запускает регулярные рейсы из Ферганы в Волгоград
Авиакомпания Сибирь запускает регулярные рейсы из Ферганы в Волгоград - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
Авиакомпания "Сибирь" запускает регулярные рейсы из Ферганы в Волгоград
© Uzbekistan Airports
"Седьмого декабря в международном аэропорту Ферганы приземлился самолет российской авиакомпании "Сибирь", совершивший первый регулярный рейс из Волгограда", — сообщили в Uzbekistan Airports.
Самолеты А-320 и А-321 будут летать по маршруту Волгоград – Фергана – Волгоград каждый вторник.
© Uzbekistan AirportsАвиакомпания "Сибирь" запускает регулярные рейсы из Ферганы в Волгоград
Авиакомпания Сибирь запускает регулярные рейсы из Ферганы в Волгоград - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
Авиакомпания "Сибирь" запускает регулярные рейсы из Ферганы в Волгоград
© Uzbekistan Airports
Ранее в Министерстве транспорта утвердили список российских авиакомпаний, которые будут регулярно летать в Узбекистан этой зимой: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia.
S7 Airlines — тоже в списке. Авиаперевозчик получил слоты на семь еженедельных рейсов: из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч, Новосибирска – в Бухару, Наманган и Фергану, а также из Волгограда в Фергану.
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