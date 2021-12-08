https://uz.sputniknews.ru/20211208/rossiyskaya-s7-zapustila-regulyarnye-reysy-iz-volgograda-v-ferganu--foto-21698991.html

Российская S7 запустила регулярные рейсы из Волгограда в Фергану — фото

Российская S7 запустила регулярные рейсы из Волгограда в Фергану — фото

Как встретили первый лайнер и как часто теперь будут совершаться рейсы — в материале.

2021-12-08T09:46+0500

2021-12-08T09:46+0500

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рейс

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российская авиакомпания S7 Airlines начала выполнять регулярные рейсы из Волгограда в Фергану.Первый самолет приземлился накануне. По традиции лайнер торжественно встретили водной аркой.Самолеты А-320 и А-321 будут летать по маршруту Волгоград – Фергана – Волгоград каждый вторник.Ранее в Министерстве транспорта утвердили список российских авиакомпаний, которые будут регулярно летать в Узбекистан этой зимой: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia. S7 Airlines — тоже в списке. Авиаперевозчик получил слоты на семь еженедельных рейсов: из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч, Новосибирска – в Бухару, Наманган и Фергану, а также из Волгограда в Фергану.

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фергана, волгоград, рейс