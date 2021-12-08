https://uz.sputniknews.ru/20211208/sotrudniki-ministerstva-kultury-stali-nosit-tyubeteyki-na-rabote--video-21699668.html

Сотрудники Министерства культуры стали носить тюбетейки на работе — видео

Сотрудники Министерства культуры стали носить тюбетейки на работе — видео

Пока перемены коснулись только Министерства культуры. На видео сотрудники сидят на рабочих местах в головном уборе.

2021-12-08T10:19+0500

2021-12-08T10:19+0500

2021-12-08T10:28+0500

общество

работа

министерство культуры узбекистана

тюбетейка

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Сотрудники Министерства культуры Узбекистана стали носить тюбетейки на работе для поддержания национальных традиций.Об этом сообщил глава ведомства Озодбек Назарбеков.На кадрах, опубликованных министром, видно, как мужчины и женщины сидят на рабочих местах в тюбетейках.В начале июля президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Он, в частности, снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах.В сентябре Министерство народного образования разрешило по просьбе родителей носить детям в школах национальные светлые платки и тюбетейки. В ведомстве уточнили, что такая одежда разрешена в виде исключения.

https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-shkolax-devochkam-razreshili-nosit-platki-i-tyubeteyki-20361936.html

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работа, министерство культуры узбекистана, тюбетейка