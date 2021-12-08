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Сотрудники Министерства культуры стали носить тюбетейки на работе — видео
Сотрудники Министерства культуры стали носить тюбетейки на работе — видео
Пока перемены коснулись только Министерства культуры. На видео сотрудники сидят на рабочих местах в головном уборе.
2021-12-08T10:19+0500
2021-12-08T10:28+0500
общество
работа
министерство культуры узбекистана
тюбетейка
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Сотрудники Министерства культуры Узбекистана стали носить тюбетейки на работе для поддержания национальных традиций.Об этом сообщил глава ведомства Озодбек Назарбеков.На кадрах, опубликованных министром, видно, как мужчины и женщины сидят на рабочих местах в тюбетейках.В начале июля президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Он, в частности, снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах.В сентябре Министерство народного образования разрешило по просьбе родителей носить детям в школах национальные светлые платки и тюбетейки. В ведомстве уточнили, что такая одежда разрешена в виде исключения.
https://uz.sputniknews.ru/20210904/v-shkolax-devochkam-razreshili-nosit-platki-i-tyubeteyki-20361936.html
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работа, министерство культуры узбекистана, тюбетейка

Сотрудники Министерства культуры стали носить тюбетейки на работе — видео

10:19 08.12.2021 (обновлено: 10:28 08.12.2021)
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Озодбек Назарбеков выложил видео, на котором показаны сотрудники ведомства — мужчины и женщины сидят на рабочих местах в головном уборе.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Сотрудники Министерства культуры Узбекистана стали носить тюбетейки на работе для поддержания национальных традиций.
Об этом сообщил глава ведомства Озодбек Назарбеков.
"Теперь сотрудники Минкультуры в обычный рабочий день носят дуппи — национальный узбекский головной убор. Этой инициативой мы стремимся показать пример в продвижении национальных традиций", — сообщил Назарбеков.
На кадрах, опубликованных министром, видно, как мужчины и женщины сидят на рабочих местах в тюбетейках.
"Призываю представителей всех сфер, творческих людей, патриотов Родины, волонтеров поддержать эту инициативу. Поспешите вернуть в жизнь еще одну ценность, защищенную нашей Конституцией", — призвал Назарбеков.
В начале июля президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Он, в частности, снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах.
В сентябре Министерство народного образования разрешило по просьбе родителей носить детям в школах национальные светлые платки и тюбетейки. В ведомстве уточнили, что такая одежда разрешена в виде исключения.
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