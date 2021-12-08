https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-buxarskoy-oblasti-zaderjan-sotrudnik-torgovo-promyshlennoy-palaty--21714817.html

В Бухарской области задержан сотрудник Торгово-промышленной палаты

В Бухарской области задержан сотрудник Торгово-промышленной палаты

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

2021-12-08T21:06+0500

2021-12-08T21:06+0500

2021-12-08T21:15+0500

общество

мошенничество

прокуратура

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Бухарской области задержан ведущий специалист Торгово-промышленной палаты (ТПП), сообщает пресс-служба Департамента прокуратуры. В ходе проведенного расследования выяснилось, что сотрудник ТПП воспользовался своим служебным положением. Он пообещал руководителю предприятия посодействовать в получении кредита в размере $400 в одном из местных банков. Мужчина был пойман с поличным во время возврата ранее взятых у предпринимателя $3 тысяч.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается. ведущего специалиста Бухарского областного управления Торгово-промышленной палаты возбуждено уголовное дело по статье 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-andijane-pri-poluchenii-vzyatki-zaderjan-krupnyy-chinovnik---za-uslug-on-prosil-50-tysyach-20008740.html

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мошенничество, прокуратура