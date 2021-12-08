https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-kazaxstane-sojgli-sotni-tysyach-dollarov--video-21700125.html

В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео

В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео

Отмечается, что купюры были изъяты во время оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года.

2021-12-08T10:28+0500

2021-12-08T10:28+0500

2021-12-08T10:30+0500

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казахстан

фальшивые деньги

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии уничтожили крупную сумму фальшивых долларов, передает Sputnik Казахстан. Согласно данным агентства по финмониторингу, поддельные $293 тысячи изъяли у жителя Алматы при попытке их сбыта сотруднику департамента в сентябре прошлого года. В ходе дополнительно проведенного обыска у правонарушителя было обнаружено еще свыше $975 тысяч фальшивых купюр.

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казахстан, фальшивые деньги