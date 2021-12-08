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В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео
В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео
Отмечается, что купюры были изъяты во время оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года.
2021-12-08T10:28+0500
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в мире
казахстан
фальшивые деньги
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии уничтожили крупную сумму фальшивых долларов, передает Sputnik Казахстан. Согласно данным агентства по финмониторингу, поддельные $293 тысячи изъяли у жителя Алматы при попытке их сбыта сотруднику департамента в сентябре прошлого года. В ходе дополнительно проведенного обыска у правонарушителя было обнаружено еще свыше $975 тысяч фальшивых купюр.
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казахстан, фальшивые деньги

В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео

10:28 08.12.2021 (обновлено: 10:30 08.12.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Отмечается, что купюры были изъяты во время оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии уничтожили крупную сумму фальшивых долларов, передает Sputnik Казахстан.
Согласно данным агентства по финмониторингу, поддельные $293 тысячи изъяли у жителя Алматы при попытке их сбыта сотруднику департамента в сентябре прошлого года.
В ходе дополнительно проведенного обыска у правонарушителя было обнаружено еще свыше $975 тысяч фальшивых купюр.
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