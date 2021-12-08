https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-kazaxstane-sojgli-sotni-tysyach-dollarov--video-21700125.html
В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео
В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео
Отмечается, что купюры были изъяты во время оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года.
2021-12-08T10:28+0500
2021-12-08T10:28+0500
2021-12-08T10:30+0500
в мире
казахстан
фальшивые деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/15/15832661_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7270375fac3c4d78a8aaa73e27c4fc91.jpg
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии уничтожили крупную сумму фальшивых долларов, передает Sputnik Казахстан. Согласно данным агентства по финмониторингу, поддельные $293 тысячи изъяли у жителя Алматы при попытке их сбыта сотруднику департамента в сентябре прошлого года. В ходе дополнительно проведенного обыска у правонарушителя было обнаружено еще свыше $975 тысяч фальшивых купюр.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/15/15832661_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63549b2a1c81c68fcb71bbe242478014.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, фальшивые деньги
В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео
10:28 08.12.2021 (обновлено: 10:30 08.12.2021)
Отмечается, что купюры были изъяты во время оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
В Алматы сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии уничтожили крупную сумму фальшивых долларов, передает Sputnik Казахстан
.
Согласно данным агентства по финмониторингу, поддельные $293 тысячи изъяли у жителя Алматы при попытке их сбыта сотруднику департамента в сентябре прошлого года.
В ходе дополнительно проведенного обыска у правонарушителя было обнаружено еще свыше $975 тысяч фальшивых купюр.