https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-nigerii-gruzovik-sbil-shkolnikov--17-podrostkov-pogibli-21708464.html
В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли
В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли
Трагедия произошла, когда водитель грузовика пытался скрыться от преследования полицейских машин.
2021-12-08T16:18+0500
2021-12-08T16:18+0500
2021-12-08T16:19+0500
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.В Нигерии водитель на грузовом автомобиле задавил 17 учеников одной из школ Лагоса, передает газета Vanguard.По данным издания, трагедия произошла, когда водитель грузовика пытался скрыться от преследования полиции и не справился с управлением. Точное количество получивших травмы во время ДТП пока не установлено.Отмечается, что толпа разъяренных местных жителей попыталась совершить самосуд над водителем, задержанным правоохранителями. В результате таких действий автомобиль был сожжен.По предварительным данным, владелец грузовика потерял управление, когда пытался уйти от погони.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/detskaya-smertnost-na-dorogax-uzbekistana-uvelichilas-na-65-protsentov-19021602.html
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дтп, школьники, нигерия
В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли
16:18 08.12.2021 (обновлено: 16:19 08.12.2021)
Трагедия произошла, когда водитель грузовика пытался скрыться от преследования полицейских машин.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik
.В Нигерии водитель на грузовом автомобиле задавил 17 учеников одной из школ Лагоса, передает
газета Vanguard.
По данным издания, трагедия произошла, когда водитель грузовика пытался скрыться от преследования полиции и не справился с управлением. Точное количество получивших травмы во время ДТП пока не установлено.
Отмечается, что толпа разъяренных местных жителей попыталась совершить самосуд над водителем, задержанным правоохранителями. В результате таких действий автомобиль был сожжен.
По предварительным данным, владелец грузовика потерял управление, когда пытался уйти от погони.