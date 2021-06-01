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Детская смертность на дорогах Узбекистана увеличилась на 65 процентов
Детская смертность на дорогах Узбекистана увеличилась на 65 процентов
В ГУБДД отмечают увеличение числа ДТП с участием несовершеннолетних. Там предлагают организовывать современные пешеходные переходы и усовершенствовать обучение... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T13:24+0500
2021-06-01T13:29+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Число погибших в результате ДТП на дорогах Узбекистана детей за четыре месяца 2021 года увеличилось на 64,5 процента, заявил заместитель начальника Главного управления безопасности дорожного движения МВД полковник Эрали Базаров.По его словам, самих же дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних стало больше на четверть — 25,3 процента. Отмечается, что на дорогах, ведущих к школам, необходимо установить 185 современных пешеходных переходов, которые были бы оборудованы специальными светофорами с кнопками переключения светового сигнала.Кроме того, на аварийность влияет и недостаточная освещенность пешеходных переходов. Таких опасных мест в стране 2 731. Базаров также обратил внимание на недостаточное обучение правилам дорожного движения в школах страны. По его словам, отдельных занятий по этому направлению нет, а те, что проходят, проводятся за счет других предметов и преподавателями, не имеющими достаточной квалификации.Одно из последних серьезных ДТП с участием несовершеннолетних произошло 24 мая в Хорезмской области Узбекистана. В тот день 39-летний водитель автомобиля Nexia потерял управление и сбил шестерых выпускников школы №22, которые шли по краю дороги.От удара четверо учащихся скончались: трое — на месте происшествия, еще один — в больнице. Остальные школьники госпитализированы с тяжелыми увечьями.Между тем в середине мая на портале коллективных обращений Mening Fikrim появилась петиция, предлагающая ограничить максимальную скорость автотранспортных средств в городах до 50 км/ч и до 30 км/ч возле социально значимых объектов. Авторы ссылаются на данные ВОЗ, где говорится, что в случае наезда на человека на скорости 30 км/ч у пострадавшего остается больше шансов выжить.Для мотивации и в качестве обоснования предложения в ней предлагается обратить внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения скорости и приводящие к гибели пешеходов.Однако пока предложение не снискало поддержки большинства: количество его противников на сегодняшний день выше, чем сторонников.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/iz-za-ploxix-dorog-za-nepolnye-dva-goda-pogib-191-uzbekistanets-18450689.html
https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-andijanskoy-oblasti-vypuskniki-shkoly-katalis-na-avto-vysunuvshis-iz-okna-18994777.html
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губдд, дети, дтп, узбекистан

Детская смертность на дорогах Узбекистана увеличилась на 65 процентов

13:24 01.06.2021 (обновлено: 13:29 01.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка "Иннопром" в Ташкенте
Выставка Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В ГУБДД отмечают увеличение числа ДТП с участием несовершеннолетних. Там предлагают организовывать современные пешеходные переходы и усовершенствовать обучение ПДД в школах.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Число погибших в результате ДТП на дорогах Узбекистана детей за четыре месяца 2021 года увеличилось на 64,5 процента, заявил заместитель начальника Главного управления безопасности дорожного движения МВД полковник Эрали Базаров.
По его словам, самих же дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних стало больше на четверть — 25,3 процента.
Отмечается, что на дорогах, ведущих к школам, необходимо установить 185 современных пешеходных переходов, которые были бы оборудованы специальными светофорами с кнопками переключения светового сигнала.
Кроме того, на аварийность влияет и недостаточная освещенность пешеходных переходов. Таких опасных мест в стране 2 731.
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Базаров также обратил внимание на недостаточное обучение правилам дорожного движения в школах страны. По его словам, отдельных занятий по этому направлению нет, а те, что проходят, проводятся за счет других предметов и преподавателями, не имеющими достаточной квалификации.
Одно из последних серьезных ДТП с участием несовершеннолетних произошло 24 мая в Хорезмской области Узбекистана. В тот день 39-летний водитель автомобиля Nexia потерял управление и сбил шестерых выпускников школы №22, которые шли по краю дороги.
От удара четверо учащихся скончались: трое — на месте происшествия, еще один — в больнице. Остальные школьники госпитализированы с тяжелыми увечьями.
Между тем в середине мая на портале коллективных обращений Mening Fikrim появилась петиция, предлагающая ограничить максимальную скорость автотранспортных средств в городах до 50 км/ч и до 30 км/ч возле социально значимых объектов.
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Авторы ссылаются на данные ВОЗ, где говорится, что в случае наезда на человека на скорости 30 км/ч у пострадавшего остается больше шансов выжить.
Для мотивации и в качестве обоснования предложения в ней предлагается обратить внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения скорости и приводящие к гибели пешеходов.
Однако пока предложение не снискало поддержки большинства: количество его противников на сегодняшний день выше, чем сторонников.
© Sputnik / Скриншот с сайта Mening FikrimПетиция об ограничении скорости автомобилей в городе на сайте Mening Fikrim
Петиция об ограничении скорости автомобилей в городе на сайте Mening Fikrim - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Петиция об ограничении скорости автомобилей в городе на сайте Mening Fikrim
© Sputnik / Скриншот с сайта Mening Fikrim
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