https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-uzbekistane-izmenili-vozrast-nastupleniya-ugolovnoy-otvetstvennosti-21704926.html

В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности

В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности

Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в уголовный кодекс страны. Они вступили в действие с момента публикации закона в СМИ.

2021-12-08T13:35+0500

2021-12-08T13:35+0500

2021-12-08T13:35+0500

общество

узбекистан

уголовный кодекс

уголовная ответственность

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Узбекистане повысили минимальный возраст наступления уголовной ответственности. Теперь отвечать по закону придется подросткам с 14 лет (ранее — с 13 лет). Соответствующий закон о поправках в Уголовный кодекс подписал глава государства.Уголовная ответственность в Узбекистане наступает с 16 лет. Однако раньше получить уголовное наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах можно было с 13 лет.Эти поправки были инициированы Шавкатом Мирзиеевым. В том числе, в статье 128 (Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса максимальный срок лишения свободы увеличивается с 5 до 7 лет.В части 1 статьи 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) Уголовного кодекса наказание в виде лишения свободы увеличивается с 1 года до 2 лет.Принимаются меры по усилению гарантий прав ребенка в судебно-следственном процессе, в том числе:

https://uz.sputniknews.ru/20210923/v-tashkente-zaderjali-mujchinu-pristavavshego-k-podrostku-v-metro-20628044.html

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