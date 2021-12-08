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В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности
В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности
Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в уголовный кодекс страны. Они вступили в действие с момента публикации закона в СМИ.
2021-12-08T13:35+0500
2021-12-08T13:35+0500
общество
узбекистан
уголовный кодекс
уголовная ответственность
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Узбекистане повысили минимальный возраст наступления уголовной ответственности. Теперь отвечать по закону придется подросткам с 14 лет (ранее — с 13 лет). Соответствующий закон о поправках в Уголовный кодекс подписал глава государства.Уголовная ответственность в Узбекистане наступает с 16 лет. Однако раньше получить уголовное наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах можно было с 13 лет.Эти поправки были инициированы Шавкатом Мирзиеевым. В том числе, в статье 128 (Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса максимальный срок лишения свободы увеличивается с 5 до 7 лет.В части 1 статьи 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) Уголовного кодекса наказание в виде лишения свободы увеличивается с 1 года до 2 лет.Принимаются меры по усилению гарантий прав ребенка в судебно-следственном процессе, в том числе:
https://uz.sputniknews.ru/20210923/v-tashkente-zaderjali-mujchinu-pristavavshego-k-podrostku-v-metro-20628044.html
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узбекистан, уголовный кодекс, уголовная ответственность

В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности

13:35 08.12.2021
© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
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Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в уголовный кодекс страны. Они вступили в действие с момента публикации закона в СМИ.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Узбекистане повысили минимальный возраст наступления уголовной ответственности. Теперь отвечать по закону придется подросткам с 14 лет (ранее — с 13 лет). Соответствующий закон о поправках в Уголовный кодекс подписал глава государства.
Уголовная ответственность в Узбекистане наступает с 16 лет. Однако раньше получить уголовное наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах можно было с 13 лет.
Эти поправки были инициированы Шавкатом Мирзиеевым.
В том числе, в статье 128 (Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса максимальный срок лишения свободы увеличивается с 5 до 7 лет.
В части 1 статьи 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) Уголовного кодекса наказание в виде лишения свободы увеличивается с 1 года до 2 лет.
В наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
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Принимаются меры по усилению гарантий прав ребенка в судебно-следственном процессе, в том числе:
Общая продолжительность допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля не должна превышать 4 часа, за исключением часового перерыва для отдыха и приема пищи в течение суток;
В допросе несовершеннолетнего по инициативе сторон должно быть обеспечено участие психолога.
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