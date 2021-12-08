https://uz.sputniknews.ru/20211208/zima-xoloda-v-uzbekistane-na-smenu-tumanu-pridut-dojdi-i-sneg-21711630.html

Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег

Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег

Узгидромет предупредил узбекистанцев, что в ближайшие дни в республике заметно похолодает.

2021-12-08T18:05+0500

2021-12-08T18:05+0500

2021-12-08T18:19+0500

общество

узбекистан

погода

узгидромет

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/418/34/4183415_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_dfbf5067ccec9cfa38fa88b433281cd8.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. По всей территории Узбекистана в ближайшие дни установится дождливая и снежная погода, сообщает пресс-служба Узгидромета. Температура воздуха днем прогреется от +5 до +10 градусов, и только лишь в Кашкадарьинской области она достигнет +20 градусов. Ночью везде будет сравнительно холоднее : от +0 до +7 градусов. По горным районам в ночное врем в основном ожидаются морозы от -2 до -8 градусов, днем воздух прогреется до -3 мороза, а 10-11 декабря до +9...+14 тепла.Во всех регионах республики ветер восточный с переходом на западный, его скорость будет варьироваться в районе 7-12 м/с и 15-20 м/с.

https://uz.sputniknews.ru/20211208/neskolko-aeroportov-uzbekistana-snova-ogranichili-perelety-iz-za-tumana-21701063.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, погода, узгидромет, прогноз погоды