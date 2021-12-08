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Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег
Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег
Узгидромет предупредил узбекистанцев, что в ближайшие дни в республике заметно похолодает.
2021-12-08T18:05+0500
2021-12-08T18:19+0500
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. По всей территории Узбекистана в ближайшие дни установится дождливая и снежная погода, сообщает пресс-служба Узгидромета. Температура воздуха днем прогреется от +5 до +10 градусов, и только лишь в Кашкадарьинской области она достигнет +20 градусов. Ночью везде будет сравнительно холоднее : от +0 до +7 градусов. По горным районам в ночное врем в основном ожидаются морозы от -2 до -8 градусов, днем воздух прогреется до -3 мороза, а 10-11 декабря до +9...+14 тепла.Во всех регионах республики ветер восточный с переходом на западный, его скорость будет варьироваться в районе 7-12 м/с и 15-20 м/с.
https://uz.sputniknews.ru/20211208/neskolko-aeroportov-uzbekistana-snova-ogranichili-perelety-iz-za-tumana-21701063.html
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узбекистан, погода, узгидромет, прогноз погоды

Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег

18:05 08.12.2021 (обновлено: 18:19 08.12.2021)
© Sputnik / СтрингерЗима в Ташкенте
Зима в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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Узгидромет предупредил узбекистанцев, что в ближайшие дни в республике заметно похолодает, а по всей территории страны выпадут осадки.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. По всей территории Узбекистана в ближайшие дни установится дождливая и снежная погода, сообщает пресс-служба Узгидромета.
Температура воздуха днем прогреется от +5 до +10 градусов, и только лишь в Кашкадарьинской области она достигнет +20 градусов. Ночью везде будет сравнительно холоднее : от +0 до +7 градусов.
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11:14
По горным районам в ночное врем в основном ожидаются морозы от -2 до -8 градусов, днем воздух прогреется до -3 мороза, а 10-11 декабря до +9...+14 тепла.
Во всех регионах республики ветер восточный с переходом на западный, его скорость будет варьироваться в районе 7-12 м/с и 15-20 м/с.

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