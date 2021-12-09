https://uz.sputniknews.ru/20211209/21720346.html

Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону

Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону

Решение тюремной администрации намерен обжаловать в суде адвокат Михаила Саакашвили. Защита экс-президента Грузии настаивает на том, что ограничительная мера была принята совершенно необоснованно и незаконно.

2021-12-09T12:24+0500

2021-12-09T12:24+0500

2021-12-09T16:22+0500

в мире

грузия

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21720354_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_997e8489c846ad016824269a7df5394a.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Тюремная администрация запретила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили осуществлять телефонные звонки в течение двух месяцев за нарушение дисциплины, заявил журналистам адвокат Шота Тутберидзе.Ранее стало известно, что 29 ноября директор тюремной больницы №18 начал дисциплинарное производство против Саакашвили. Решение было принято после того, как экспертиза установила, что стоимость поврежденного в палате Саакашвили кардиомонитора составила менее 150 лари (около 50 долларов). Во время заселения в палату тюремной больницы №18 в Тбилиси Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам учреждения и повредил кардиомонитор.При этом он отметил, что Саакашвили был лишен этого права еще в середине октября.Адвокат настаивает на том, что решение было совершенно необоснованным и незаконным, поскольку нет никакой аргументации и не изучены фактические обстоятельства дела, сообщает Sputnik Грузия."В частности, нет причины, почему Михаил Саакашвили толкнул этот аппарат. А причина заключается в том, что его похитили и с ним обращались бесчеловечно. Его затащили в камеру, и, естественно, у него была адекватная реакция, когда сотрудники пенитенциарной службы попытались насильно взять какие-то анализы или тесты", - отметил адвокат.По словам Тутберидзе, они намерены обжалось тюремное постановление в суде.Ранее Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что Саакашвили нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам тюремной больницы.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет.Саакашвили был приговорен к тюремному заключению по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.

https://uz.sputniknews.ru/20211121/saakashvili-nachal-est-21456660.html

грузия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, михаил саакашвили