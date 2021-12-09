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В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211209/21720346.html
Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону
Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону
Решение тюремной администрации намерен обжаловать в суде адвокат Михаила Саакашвили. Защита экс-президента Грузии настаивает на том, что ограничительная мера была принята совершенно необоснованно и незаконно.
2021-12-09T12:24+0500
2021-12-09T16:22+0500
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Тюремная администрация запретила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили осуществлять телефонные звонки в течение двух месяцев за нарушение дисциплины, заявил журналистам адвокат Шота Тутберидзе.Ранее стало известно, что 29 ноября директор тюремной больницы №18 начал дисциплинарное производство против Саакашвили. Решение было принято после того, как экспертиза установила, что стоимость поврежденного в палате Саакашвили кардиомонитора составила менее 150 лари (около 50 долларов). Во время заселения в палату тюремной больницы №18 в Тбилиси Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам учреждения и повредил кардиомонитор.При этом он отметил, что Саакашвили был лишен этого права еще в середине октября.Адвокат настаивает на том, что решение было совершенно необоснованным и незаконным, поскольку нет никакой аргументации и не изучены фактические обстоятельства дела, сообщает Sputnik Грузия."В частности, нет причины, почему Михаил Саакашвили толкнул этот аппарат. А причина заключается в том, что его похитили и с ним обращались бесчеловечно. Его затащили в камеру, и, естественно, у него была адекватная реакция, когда сотрудники пенитенциарной службы попытались насильно взять какие-то анализы или тесты", - отметил адвокат.По словам Тутберидзе, они намерены обжалось тюремное постановление в суде.Ранее Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что Саакашвили нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам тюремной больницы.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет.Саакашвили был приговорен к тюремному заключению по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.
https://uz.sputniknews.ru/20211121/saakashvili-nachal-est-21456660.html
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грузия, михаил саакашвили

Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону

12:24 09.12.2021 (обновлено: 16:22 09.12.2021)
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном в руках
Мужчина со смартфоном в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
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Решение тюремной администрации намерен обжаловать в суде адвокат Михаила Саакашвили. Защита экс-президента Грузии настаивает на том, что ограничительная мера была принята совершенно необоснованно и незаконно.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Тюремная администрация запретила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили осуществлять телефонные звонки в течение двух месяцев за нарушение дисциплины, заявил журналистам адвокат Шота Тутберидзе.
Ранее стало известно, что 29 ноября директор тюремной больницы №18 начал дисциплинарное производство против Саакашвили. Решение было принято после того, как экспертиза установила, что стоимость поврежденного в палате Саакашвили кардиомонитора составила менее 150 лари (около 50 долларов). Во время заселения в палату тюремной больницы №18 в Тбилиси Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам учреждения и повредил кардиомонитор.

"Сегодня я был в глданском пенитенциарном учреждении №18, где мне передали распоряжение директора, согласно которому было установлено, что Саакашвили нарушил несколько положений Кодекса о заключении под стражу. Нанесенный им ущерб составляет 70 лари (около 23 долларов), и к нему применено дисциплинарное наказание в виде ограничения телефонных разговоров на два месяца", - сказал Тутберидзе.

При этом он отметил, что Саакашвили был лишен этого права еще в середине октября.
Адвокат настаивает на том, что решение было совершенно необоснованным и незаконным, поскольку нет никакой аргументации и не изучены фактические обстоятельства дела, сообщает Sputnik Грузия.
"В частности, нет причины, почему Михаил Саакашвили толкнул этот аппарат. А причина заключается в том, что его похитили и с ним обращались бесчеловечно. Его затащили в камеру, и, естественно, у него была адекватная реакция, когда сотрудники пенитенциарной службы попытались насильно взять какие-то анализы или тесты", - отметил адвокат.
По словам Тутберидзе, они намерены обжалось тюремное постановление в суде.
Ранее Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что Саакашвили нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам тюремной больницы.
Суд по избранию меры пресечения для М. Саакашвили в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2021
В мире
Саакашвили начал есть
21 ноября, 17:47
После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет.
Саакашвили был приговорен к тюремному заключению по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.
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