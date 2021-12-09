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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211209/chto-obsudyat-deputaty-na-plenarnom-zasedanii-senata--21732480.html
Что обсудят депутаты на пленарном заседании Сената
Что обсудят депутаты на пленарном заседании Сената
Законы о госбюджете и трансплантации органов. Что еще обсудят депутаты на 22 пленарном заседании сената Олий Мажлиса Узбекистана.
2021-12-09T20:45+0500
2021-12-09T20:45+0500
политика
госбюджет
депутаты
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Двадцать второе пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан пройдет 15 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Сената.Заседание пройдет в форме видеоконференцсвязи. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы о госбюджете и трансплантации органов.Также в повестке дня совершенствование законов, касающихся работы с молодежью, внесение изменений в статьи 245 и 245/8 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и установление Дня предпринимателей.В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана создан новый комитет &gt;&gt;Помимо этого парламенту будут представлены отчеты Кабинета Министров об исполнении госбюджета страны за девять месяцев текущего года, хокима города Ташкента о развитии территорий, а также о мероприятиях по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан.Обсудят и парламентские запросы в Кабмин, в частности, касающийся влияния на экологию и здоровье населения проблем, возникающих в системе Айдар-Арнасайской системы озер и другие вопросы.Сенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов &gt;&gt;
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госбюджет, депутаты, сенат олий мажлиса узбекистана

Что обсудят депутаты на пленарном заседании Сената

20:45 09.12.2021
© Олий Мажлис УзбекистанаЗаседание депутатов
Заседание депутатов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Олий Мажлис Узбекистана
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Законы о госбюджете и трансплантации органов. Что еще обсудят депутаты на 22 пленарном заседании сената Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Двадцать второе пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан пройдет 15 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Сената.
Заседание пройдет в форме видеоконференцсвязи. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы о госбюджете и трансплантации органов.
Также в повестке дня совершенствование законов, касающихся работы с молодежью, внесение изменений в статьи 245 и 245/8 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и установление Дня предпринимателей.
В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана создан новый комитет >>
Помимо этого парламенту будут представлены отчеты Кабинета Министров об исполнении госбюджета страны за девять месяцев текущего года, хокима города Ташкента о развитии территорий, а также о мероприятиях по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан.
Обсудят и парламентские запросы в Кабмин, в частности, касающийся влияния на экологию и здоровье населения проблем, возникающих в системе Айдар-Арнасайской системы озер и другие вопросы.
Сенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов >>
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