https://uz.sputniknews.ru/20211209/chto-obsudyat-deputaty-na-plenarnom-zasedanii-senata--21732480.html

Что обсудят депутаты на пленарном заседании Сената

Что обсудят депутаты на пленарном заседании Сената

Законы о госбюджете и трансплантации органов. Что еще обсудят депутаты на 22 пленарном заседании сената Олий Мажлиса Узбекистана.

2021-12-09T20:45+0500

2021-12-09T20:45+0500

2021-12-09T20:45+0500

политика

госбюджет

депутаты

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Двадцать второе пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан пройдет 15 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Сената.Заседание пройдет в форме видеоконференцсвязи. Депутаты рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы о госбюджете и трансплантации органов.Также в повестке дня совершенствование законов, касающихся работы с молодежью, внесение изменений в статьи 245 и 245/8 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и установление Дня предпринимателей.В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана создан новый комитет >>Помимо этого парламенту будут представлены отчеты Кабинета Министров об исполнении госбюджета страны за девять месяцев текущего года, хокима города Ташкента о развитии территорий, а также о мероприятиях по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан.Обсудят и парламентские запросы в Кабмин, в частности, касающийся влияния на экологию и здоровье населения проблем, возникающих в системе Айдар-Арнасайской системы озер и другие вопросы.Сенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов >>

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