https://uz.sputniknews.ru/20211209/chto-proisxodit-s-organizmom-esli-chasto-est-vinograd-21729552.html
Что происходит с организмом, если часто есть виноград
Что происходит с организмом, если часто есть виноград
Виноград – любимая ягода для многих людей. В нем много витаминов и микроэлементов. Но если есть его слишком часто, он может навредить здоровью. О пользе и вреде винограда подробно рассказала диетолог.
2021-12-09T23:45+0500
2021-12-09T23:45+0500
2021-12-09T23:45+0500
это интересно
виноград
диетолог
витамины
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Виноград богат витамином С и микроэлементами. Он прекрасно нормализует давление и будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако, по словам диетолога Яны Гришиной, частое употребление винограда может нанести вред организму.По словам диетолога, полезнее всего черные и красные сорта винограда.Эти кислоты создают благоприятную микрофлору кишечника, а это в свою очередь ускоряет обмен веществ и помогает переваривать пищу. Они также помогают сохранять в организме оптимальный кислотно-щелочной баланс.При этом, у каждой кислоты своя "специализация": янтарная кислота помогает клеточному дыханию, салициловая обладает антисептическим эффектом, а яблочная и винная тормозят развитие опухолей.Антиоксидантные свойства винограда замедляют процесс старения клеток и тканей и очищают организм от токсинов и шлаков. Такие свойства больше характерны для винограда темных сортов.Ягоды содержат треть дневной нормы витамина С, который укрепляет иммунитет, и витамины группы В, которые играют важную роль в активации метаболизма. Благодаря этому виноград полезен тем, кто хочет сбросить вес.А еще эти витамины повышают общую стрессоустойчивость и улучшают память.Хоть виноград и сладкий, он почти не повышает уровень сахара в крови, поэтому его можно есть без риска развития диабета. Однако если у человека уже есть проблемы с уровнем сахара, то от винограда стоит все-таки отказаться или свести его потребление к минимуму.Читайте также:Пять сезонных фруктов, которые нужно есть в холода
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виноград, диетолог, витамины
Что происходит с организмом, если часто есть виноград
Виноград – любимая ягода для многих людей. В нем много витаминов и микроэлементов. Но если есть его слишком часто, он может навредить здоровью. О пользе и вреде винограда подробно рассказала диетолог.
Виноград богат витамином С и микроэлементами. Он прекрасно нормализует давление и будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако, по словам диетолога Яны Гришиной, частое употребление винограда может нанести вред организму.
По словам диетолога, полезнее всего черные и красные сорта винограда.
"Число органических кислот в них поражает: галловая, лимонная, винная, муравьиная, щавелевая, яблочная, янтарная, салициловая. При этом стоит помнить, что виноград – лидер по содержанию фруктозы, он может вызывать вздутие живота, поэтому им не стоит перекусывать между основными приемами пищи", – приводит слова врача РИА Новости.
Эти кислоты создают благоприятную микрофлору кишечника, а это в свою очередь ускоряет обмен веществ и помогает переваривать пищу. Они также помогают сохранять в организме оптимальный кислотно-щелочной баланс.
При этом, у каждой кислоты своя "специализация": янтарная кислота помогает клеточному дыханию, салициловая обладает антисептическим эффектом, а яблочная и винная тормозят развитие опухолей.
Антиоксидантные свойства винограда замедляют процесс старения клеток и тканей и очищают организм от токсинов и шлаков. Такие свойства больше характерны для винограда темных сортов.
Ягоды содержат треть дневной нормы витамина С, который укрепляет иммунитет, и витамины группы В, которые играют важную роль в активации метаболизма. Благодаря этому виноград полезен тем, кто хочет сбросить вес.
А еще эти витамины повышают общую стрессоустойчивость и улучшают память.
Хоть виноград и сладкий, он почти не повышает уровень сахара в крови, поэтому его можно есть без риска развития диабета. Однако если у человека уже есть проблемы с уровнем сахара, то от винограда стоит все-таки отказаться или свести его потребление к минимуму.