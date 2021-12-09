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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20211209/lola-yuldasheva-obyasnila-pochemu-ne-pokazyvaet-multfilmy-docheri--foto-21717438.html
Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото
Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото
Звезда часто общается с поклонниками в Instagram и делится своими мыслями.
2021-12-09T10:33+0500
2021-12-09T10:33+0500
это интересно
лола юлдашева
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему воспитания детей.Артистку спросили, сколько часов в день ее младшая дочь смотрит мультфильмы. Юлдашева ответила, что вовсе не разрешает их смотреть. Юлдашева добавила, что по вечерам, вместо мультфильмов, они с дочерью слушают песни на английском языке. Это занимает около 30 минут.Ранее певица поделилась своими мыслями, что делать, если муж изменил. Юлдашева также рассказала, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения с супругом.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/lola-yuldasheva-podelilas-sekretami-zdorovyx-otnosheniy-v-pare-21476226.html
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лола юлдашева, instagram

Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото

10:33 09.12.2021
© Instagram / lolaofficial_Лола Юлдашева с дочерью
Лола Юлдашева с дочерью - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Instagram / lolaofficial_
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Звезда часто общается с поклонниками в Instagram и делится своими мыслями.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему воспитания детей.
Артистку спросили, сколько часов в день ее младшая дочь смотрит мультфильмы. Юлдашева ответила, что вовсе не разрешает их смотреть.
© Instagram / lolaofficial_Сторис Лолы Юлдашевой
Сторис Лолы Юлдашевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
Сторис Лолы Юлдашевой
© Instagram / lolaofficial_
"Мы принципиально не приучаем ее к гаджетам и ТВ. У нее нет айпада, и она не смотрит мультфильмы...надеюсь, продержаться, как можно дольше", — поделилась звезда.
Юлдашева добавила, что по вечерам, вместо мультфильмов, они с дочерью слушают песни на английском языке. Это занимает около 30 минут.
Ранее певица поделилась своими мыслями, что делать, если муж изменил. Юлдашева также рассказала, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения с супругом.
Лола Юлдашева - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
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Лола Юлдашева поделилась секретами здоровых отношений в паре
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