https://uz.sputniknews.ru/20211209/lola-yuldasheva-obyasnila-pochemu-ne-pokazyvaet-multfilmy-docheri--foto-21717438.html

Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото

Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото

Звезда часто общается с поклонниками в Instagram и делится своими мыслями.

2021-12-09T10:33+0500

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это интересно

лола юлдашева

instagram

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему воспитания детей.Артистку спросили, сколько часов в день ее младшая дочь смотрит мультфильмы. Юлдашева ответила, что вовсе не разрешает их смотреть. Юлдашева добавила, что по вечерам, вместо мультфильмов, они с дочерью слушают песни на английском языке. Это занимает около 30 минут.Ранее певица поделилась своими мыслями, что делать, если муж изменил. Юлдашева также рассказала, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения с супругом.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/lola-yuldasheva-podelilas-sekretami-zdorovyx-otnosheniy-v-pare-21476226.html

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лола юлдашева, instagram