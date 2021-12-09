https://uz.sputniknews.ru/20211209/lola-yuldasheva-obyasnila-pochemu-ne-pokazyvaet-multfilmy-docheri--foto-21717438.html
Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото
Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото
Звезда часто общается с поклонниками в Instagram и делится своими мыслями.
2021-12-09T10:33+0500
2021-12-09T10:33+0500
2021-12-09T10:33+0500
это интересно
лола юлдашева
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21718211_0:371:1081:979_1920x0_80_0_0_1be1f16fdb50489860cff26c8e0876de.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему воспитания детей.Артистку спросили, сколько часов в день ее младшая дочь смотрит мультфильмы. Юлдашева ответила, что вовсе не разрешает их смотреть. Юлдашева добавила, что по вечерам, вместо мультфильмов, они с дочерью слушают песни на английском языке. Это занимает около 30 минут.Ранее певица поделилась своими мыслями, что делать, если муж изменил. Юлдашева также рассказала, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения с супругом.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/lola-yuldasheva-podelilas-sekretami-zdorovyx-otnosheniy-v-pare-21476226.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21718211_0:270:1081:1080_1920x0_80_0_0_7b6df521aafbe6829fbec746395520f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лола юлдашева, instagram
Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото
Звезда часто общается с поклонниками в Instagram и делится своими мыслями.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева пообщалась со своими Insta-подписчиками на тему воспитания детей.
Артистку спросили, сколько часов в день ее младшая дочь смотрит мультфильмы. Юлдашева ответила, что вовсе не разрешает их смотреть.
"Мы принципиально не приучаем ее к гаджетам и ТВ. У нее нет айпада, и она не смотрит мультфильмы...надеюсь, продержаться, как можно дольше", — поделилась звезда.
Юлдашева добавила, что по вечерам, вместо мультфильмов, они с дочерью слушают песни на английском языке. Это занимает около 30 минут.
Ранее певица поделилась
своими мыслями, что делать, если муж изменил. Юлдашева также рассказала, как ей удалось выстроить гармоничные и здоровые отношения с супругом.