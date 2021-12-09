https://uz.sputniknews.ru/20211209/model-repatriatsii-v-uzbekistane--primer-peredovogo-opyta---ekspert-oon-21721375.html

"Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта" - эксперт ООН

"Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта" - эксперт ООН

По словам специального докладчика Финнулы Ни Илан, опыт Узбекистана по репатриации и интеграции должен стать дорожной картой для других государств.

2021-12-09T12:44+0500

2021-12-09T12:44+0500

2021-12-09T13:28+0500

общество

узбекистан

оон

репатриация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20195026_0:383:2727:1918_1920x0_80_0_0_c0b4043120592331027d08f6c5968b77.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Эксперт ООН дала высокую оценку операцию Узбекистана "Мехр" ("Милосердие") по возвращению женщин и детей из зон конфликта и интеграции их в местное общество, сообщает сайт организации.По словам эксперта, тысячи женщин и детей из разных стран содержались в лагерях на северо-востоке Сирии, подвергаясь насилию и эксплуатации, живя в условиях, практически сравнимых с пытками. Узбекистан помог многим своим гражданам вернуться на родину, оградил их от стигматизации и обеспечил защиту их основных экономических и социальных прав.В ходе десятидневного визита в Узбекистан Финнула Ни Илан изучила законы страны в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом и дала рекомендации по уточнению формулировок в некоторых статьях Уголовного кодекса.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/film-o-spasenii-uzbekistantsev-v-sirii-pobedil-na-prestijnom-kinofestivale-21574178.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, оон, репатриация