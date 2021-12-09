https://uz.sputniknews.ru/20211209/model-repatriatsii-v-uzbekistane--primer-peredovogo-opyta---ekspert-oon-21721375.html
"Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта" - эксперт ООН
"Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта" - эксперт ООН
По словам специального докладчика Финнулы Ни Илан, опыт Узбекистана по репатриации и интеграции должен стать дорожной картой для других государств.
2021-12-09T12:44+0500
2021-12-09T12:44+0500
2021-12-09T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Эксперт ООН дала высокую оценку операцию Узбекистана "Мехр" ("Милосердие") по возвращению женщин и детей из зон конфликта и интеграции их в местное общество, сообщает сайт организации.По словам эксперта, тысячи женщин и детей из разных стран содержались в лагерях на северо-востоке Сирии, подвергаясь насилию и эксплуатации, живя в условиях, практически сравнимых с пытками. Узбекистан помог многим своим гражданам вернуться на родину, оградил их от стигматизации и обеспечил защиту их основных экономических и социальных прав.В ходе десятидневного визита в Узбекистан Финнула Ни Илан изучила законы страны в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом и дала рекомендации по уточнению формулировок в некоторых статьях Уголовного кодекса.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/film-o-spasenii-uzbekistantsev-v-sirii-pobedil-na-prestijnom-kinofestivale-21574178.html
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"Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта" - эксперт ООН
12:44 09.12.2021 (обновлено: 13:28 09.12.2021)
По словам специального докладчика Финнулы Ни Илан, опыт Узбекистана по репатриации и интеграции должен стать дорожной картой для других государств.
ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
Эксперт ООН дала высокую оценку операцию Узбекистана "Мехр" ("Милосердие") по возвращению женщин и детей из зон конфликта и интеграции их в местное общество, сообщает сайт
организации.
"Модель репатриации, примененная в Узбекистане и основанная на семье и сообществе, – пример передового опыта репатриации, с обеспечением наилучших интересов ребенка и полноценной реинтеграцией женщин, возвращающихся из зон конфликта в качестве приоритета политической, правовой и общественной деятельности", – отметила Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Финнула Ни Илан.
По словам эксперта, тысячи женщин и детей из разных стран содержались в лагерях на северо-востоке Сирии, подвергаясь насилию и эксплуатации, живя в условиях, практически сравнимых с пытками. Узбекистан помог многим своим гражданам вернуться на родину, оградил их от стигматизации и обеспечил защиту их основных экономических и социальных прав.
"Модель репатриации и реинтеграции, используемая в Узбекистане, должна стать дорожной картой для других правительств, желающих вернуть своих граждан из зон конфликта", – отметила она, добавив, что Узбекистан показал пример "эффективной и человечной работы, отвечающей стандартам прав человека".
В ходе десятидневного визита в Узбекистан Финнула Ни Илан изучила законы страны в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом и дала рекомендации по уточнению формулировок в некоторых статьях Уголовного кодекса.