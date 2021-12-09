https://uz.sputniknews.ru/20211209/stalo-izvestno-kogda-shavkat-mirziyoev-posetit-yujnuyu-koreyu--21729083.html

Стало известно, когда Шавкат Мирзиёев посетит Южную Корею

Стало известно, когда Шавкат Мирзиёев посетит Южную Корею

Государственный визит лидера Узбекистана продлится в Южной Корее три дня. В рамках предстоящих переговоров лидеры двух стран проведут переговоры на высшем уровне.

2021-12-09T18:28+0500

2021-12-09T18:28+0500

2021-12-09T18:29+0500

политика

южная корея

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с государственным визитом в Корею, сообщает пресс-служба южнокорейского президента. Отмечается, что встреча пройдет с 16 по 18 декабря. В рамках предстоящих переговоров 17 декабря лидеры двух стран проведут переговоры на высшем уровне. Ожидается, что Мун Джэин и Шавкат Мирзиёев обсудят меры по развитию "ориентированного на будущее и взаимовыгодного" сотрудничества между двумя народами. Мирзиёев выступил на саммите в Сеуле: ключевые моменты >>Ранее стало известно, что Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Южную Корею в декабре этого года. Президент Мун Джэин посещал Узбекистан с государственным визитом 18-21 апреля 2019 года. Шавкат Мирзиёев находился в Южной Корее с госвизитом 22-25 ноября 2017 года . Напомним, после переизбрания президентом Шавкат Мирзиёев совершил свой первый государственный визит в Россию. Глава государства встретился с Владимиром Путиным в Кремле. По итогам встречи лидеры Узбекистана и России подписали 18 документов.

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