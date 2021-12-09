https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-genprokurature-podtverdili-gibel-jenschiny-pod-poezdom-v-uzbekistane--video-21723437.html
В Генпрокуратуре подтвердили гибель женщины под поездом в Узбекистане — видео
В Генпрокуратуре подтвердили гибель женщины под поездом в Узбекистане — видео
Инцидент произошел в Хорезмской области. У погибшей осталась семья и трое детей.
2021-12-09T13:54+0500
2021-12-09T13:54+0500
2021-12-09T13:54+0500
происшествия
узбекистан
поезд
семья
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов прокомментировал инцидент на железнодорожном участке в Хорезмской области, где погибла женщина.Видео с места происшествия появилось в сети накануне. Оно снято очевидцами.Как сообщает Шамсутдинов, оно произошло 8 декабря около 9.25 утра. Поезд, следовавший по маршруту “Ташкент-Хорезм”, сбил женщину, которая скончалась от травм на месте происшествия.Отмечается, что это был несчастный случай — погибшая нарушила правила перехода железнодорожных путей. Ей было 43 года. Как пишут СМИ, у нее осталась семья и трое детей. По данному факту транспортной прокуратурой Ургенча проводятся доследственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/v-surxandarinskoy-oblasti-gruzovik-stolknulsya-s-poezdom--est-postradavshiy-20435732.html
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узбекистан, поезд, семья, хорезмская область
В Генпрокуратуре подтвердили гибель женщины под поездом в Узбекистане — видео
Инцидент произошел в Хорезмской области. У погибшей осталась семья и трое детей.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов прокомментировал
инцидент на железнодорожном участке в Хорезмской области, где погибла женщина.
Видео с места происшествия появилось в сети накануне. Оно снято очевидцами.
Как сообщает Шамсутдинов, оно произошло 8 декабря около 9.25 утра. Поезд, следовавший по маршруту “Ташкент-Хорезм”, сбил женщину, которая скончалась от травм на месте происшествия.
Отмечается, что это был несчастный случай — погибшая нарушила правила перехода железнодорожных путей. Ей было 43 года. Как пишут СМИ, у нее осталась семья и трое детей.
По данному факту транспортной прокуратурой Ургенча проводятся доследственные действия.