https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-tashkente-startoval-kubok-mira-po-fextovaniyu-21727781.html

В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию

В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию

Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле.

2021-12-09T17:42+0500

2021-12-09T17:42+0500

2021-12-09T17:44+0500

спорт

чемпионат

фехтование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1293/80/12938022_0:175:2788:1743_1920x0_80_0_0_715ba687972adee1f85bf7be0f8e1430.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik/ В столице Узбекистана стартовал Кубок мира по фехтованию среди молодежи, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК). Масштабное мероприятие проходит в спортивном комплексе Сингапурского института развития менеджмента.Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле. Алишер Усманов снова возглавил Международную федерацию фехтования >> В состояниях принимают участие свыше 260 спортсменов из России, ОАЭ, Хорватии, Азербайджана, Беларуси, Индии, Израиля, Кыргызстана, Швейцарии, Украины, Турции, Польши, Саудовской Аравии, Казахстана. В первый день чемпионата уже выявлены лучшие в рапире. Три медали различного достоинства пополнили копилку российской сборной по фехтованию. Награды были вручены Александру Прозорову, Егору Баранникову и Даниилу Кравцову. Также серебро выиграл польский спортсмен Адам Якубовски.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

чемпионат, фехтование