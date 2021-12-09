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В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию
В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию
Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле.
2021-12-09T17:42+0500
2021-12-09T17:44+0500
спорт
чемпионат
фехтование
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik/ В столице Узбекистана стартовал Кубок мира по фехтованию среди молодежи, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК). Масштабное мероприятие проходит в спортивном комплексе Сингапурского института развития менеджмента.Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле. Алишер Усманов снова возглавил Международную федерацию фехтования &gt;&gt; В состояниях принимают участие свыше 260 спортсменов из России, ОАЭ, Хорватии, Азербайджана, Беларуси, Индии, Израиля, Кыргызстана, Швейцарии, Украины, Турции, Польши, Саудовской Аравии, Казахстана. В первый день чемпионата уже выявлены лучшие в рапире. Три медали различного достоинства пополнили копилку российской сборной по фехтованию. Награды были вручены Александру Прозорову, Егору Баранникову и Даниилу Кравцову. Также серебро выиграл польский спортсмен Адам Якубовски.
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чемпионат, фехтование

В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию

17:42 09.12.2021 (обновлено: 17:44 09.12.2021)
© Sputnik / Grigory SysoevСпортсмен из Гонконга Чань Цзинь Фэй в поединке против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште
Спортсмен из Гонконга Чань Цзинь Фэй в поединке против Софьи Великой в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik/ В столице Узбекистана стартовал Кубок мира по фехтованию среди молодежи, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК). Масштабное мероприятие проходит в спортивном комплексе Сингапурского института развития менеджмента.
Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле.
Алишер Усманов снова возглавил Международную федерацию фехтования >>
В состояниях принимают участие свыше 260 спортсменов из России, ОАЭ, Хорватии, Азербайджана, Беларуси, Индии, Израиля, Кыргызстана, Швейцарии, Украины, Турции, Польши, Саудовской Аравии, Казахстана.
В первый день чемпионата уже выявлены лучшие в рапире. Три медали различного достоинства пополнили копилку российской сборной по фехтованию. Награды были вручены Александру Прозорову, Егору Баранникову и Даниилу Кравцову. Также серебро выиграл польский спортсмен Адам Якубовски.
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