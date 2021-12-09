https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-tashkente-startoval-kubok-mira-po-fextovaniyu-21727781.html
В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию
В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию
Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле.
2021-12-09T17:42+0500
2021-12-09T17:42+0500
2021-12-09T17:44+0500
спорт
чемпионат
фехтование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1293/80/12938022_0:175:2788:1743_1920x0_80_0_0_715ba687972adee1f85bf7be0f8e1430.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik/ В столице Узбекистана стартовал Кубок мира по фехтованию среди молодежи, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК). Масштабное мероприятие проходит в спортивном комплексе Сингапурского института развития менеджмента.Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле. Алишер Усманов снова возглавил Международную федерацию фехтования >> В состояниях принимают участие свыше 260 спортсменов из России, ОАЭ, Хорватии, Азербайджана, Беларуси, Индии, Израиля, Кыргызстана, Швейцарии, Украины, Турции, Польши, Саудовской Аравии, Казахстана. В первый день чемпионата уже выявлены лучшие в рапире. Три медали различного достоинства пополнили копилку российской сборной по фехтованию. Награды были вручены Александру Прозорову, Егору Баранникову и Даниилу Кравцову. Также серебро выиграл польский спортсмен Адам Якубовски.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1293/80/12938022_116:0:2672:1917_1920x0_80_0_0_29b0559072985bbc57349c906ddeddd0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чемпионат, фехтование
В Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию
17:42 09.12.2021 (обновлено: 17:44 09.12.2021)
Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik/ В столице Узбекистана стартовал Кубок мира по фехтованию среди молодежи, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК). Масштабное мероприятие проходит в спортивном комплексе Сингапурского института развития менеджмента.
Согласно данным НОК, соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачетах по шпаге, рапире и сабле.
В состояниях принимают участие свыше 260 спортсменов из России, ОАЭ, Хорватии, Азербайджана, Беларуси, Индии, Израиля, Кыргызстана, Швейцарии, Украины, Турции, Польши, Саудовской Аравии, Казахстана.
В первый день чемпионата уже выявлены лучшие в рапире. Три медали различного достоинства пополнили копилку российской сборной по фехтованию. Награды были вручены Александру Прозорову, Егору Баранникову и Даниилу Кравцову. Также серебро выиграл польский спортсмен Адам Якубовски.