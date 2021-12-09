https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-tashkentskom-metro-snova-poyavyatsya-mesyachnye-proezdnye-bilety-21726805.html

В ташкентском метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц

В ташкентском метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц

Введение месячных проездных билетов в метрополитене необходимо для устранения скопления людей перед кассами.

2021-12-09T16:59+0500

2021-12-09T16:59+0500

2021-12-09T17:41+0500

общество

метро

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столичной подземке снова введут месячные проездные билеты для школьников, студентов и пенсионеров, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена. По данным организации, эта мера внедряется для устранения скопления людей перед кассами.Покажи личико: в столичном метро тестируют технологию Face Pay >>Отмечается, что проездные могут появиться уже в феврале 2022 года. Однако прежде планируется провести опрос среди пассажиров и получить положительные отклики от них. На данный момент уже 60% респондентов поддержали это решение.Продажа бумажных проездных билетов для общественного транспорта была прекращена в Узбекистане с 1 февраля 2021 года.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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метро, ташкентский метрополитен