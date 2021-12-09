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https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-tashkentskom-metro-snova-poyavyatsya-mesyachnye-proezdnye-bilety-21726805.html
В ташкентском метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц
В ташкентском метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц
Введение месячных проездных билетов в метрополитене необходимо для устранения скопления людей перед кассами.
2021-12-09T16:59+0500
2021-12-09T17:41+0500
общество
метро
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столичной подземке снова введут месячные проездные билеты для школьников, студентов и пенсионеров, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена. По данным организации, эта мера внедряется для устранения скопления людей перед кассами.Покажи личико: в столичном метро тестируют технологию Face Pay &gt;&gt;Отмечается, что проездные могут появиться уже в феврале 2022 года. Однако прежде планируется провести опрос среди пассажиров и получить положительные отклики от них. На данный момент уже 60% респондентов поддержали это решение.Продажа бумажных проездных билетов для общественного транспорта была прекращена в Узбекистане с 1 февраля 2021 года.
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метро, ташкентский метрополитен

В ташкентском метро снова появятся проездные билеты на каждый месяц

16:59 09.12.2021 (обновлено: 17:41 09.12.2021)
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена
 Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным организации, эта мера внедряется для устранения скопления людей перед кассами.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столичной подземке снова введут месячные проездные билеты для школьников, студентов и пенсионеров, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена.
По данным организации, эта мера внедряется для устранения скопления людей перед кассами.
Покажи личико: в столичном метро тестируют технологию Face Pay >>
Отмечается, что проездные могут появиться уже в феврале 2022 года. Однако прежде планируется провести опрос среди пассажиров и получить положительные отклики от них. На данный момент уже 60% респондентов поддержали это решение.
Продажа бумажных проездных билетов для общественного транспорта была прекращена в Узбекистане с 1 февраля 2021 года.
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