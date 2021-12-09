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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-uzbekistane-ojidaetsya-anomalno-nizkaya-temperatura-21721499.html
В Узбекистане ожидается аномально низкая температура
В Узбекистане ожидается аномально низкая температура
По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8-10° ниже нормы, передает Узгидрометцентр.
2021-12-09T12:45+0500
2021-12-09T12:45+0500
общество
узбекистан
погода
аномальная температура
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Метеорологи спрогнозировали нетипичное ухудшение погоды в Узбекистане. По данным Узгидрометцентра, в ближайшие дни республику накроет влажный воздух с районов Каспийского моря, а в последующем произойдет вторжение холодной воздушной массы с районов Урала.Дождь, с переходом в снег пройдет в регионах республики 12-14 декабря, при этом, в горных и предгорных районах местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Также, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8-10° ниже нормы.Сообщается, что 13-15 декабря температура воздуха понизится ночью до 8° мороза, днем до 5° тепла, по северу ночью столбики термометров опустятся до отметки -12, местами до -16°, днем ожидается до 3° мороза 2° тепла.Каждый раз с выпадением осадков в Узбекистане увеличивается количество ДТП на дорогах, особенно в районе перевала Камчик, который соединяется Ферганскую долину с другими регионами республики. В случае опасности схода лавин движение на этом участке ограничивают или вовсе останавливают до нормализации погодных условий. Узнать обстановку на перевале Камчик можно по номеру экстренных служб МЧС — 1050, 1101.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/sotrudniki-mchs-okazyvayut-pomosch-voditelyam-na-perevale-kamchik--video-21400831.html
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узбекистан, погода, аномальная температура, узгидромет

В Узбекистане ожидается аномально низкая температура

12:45 09.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровСнег в Ташкенте
Снег в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8-10° ниже нормы.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Метеорологи спрогнозировали нетипичное ухудшение погоды в Узбекистане. По данным Узгидрометцентра, в ближайшие дни республику накроет влажный воздух с районов Каспийского моря, а в последующем произойдет вторжение холодной воздушной массы с районов Урала.
© Пресс-служба УзгидрометцентраКарта температуры воздуха на вечер 13 декабря 2021 года
Карта температуры воздуха на вечер 13 декабря 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
Карта температуры воздуха на вечер 13 декабря 2021 года
© Пресс-служба Узгидрометцентра
Дождь, с переходом в снег пройдет в регионах республики 12-14 декабря, при этом, в горных и предгорных районах местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Также, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8-10° ниже нормы.
Сообщается, что 13-15 декабря температура воздуха понизится ночью до 8° мороза, днем до 5° тепла, по северу ночью столбики термометров опустятся до отметки -12, местами до -16°, днем ожидается до 3° мороза 2° тепла.
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
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Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео
17 ноября, 19:11
Каждый раз с выпадением осадков в Узбекистане увеличивается количество ДТП на дорогах, особенно в районе перевала Камчик, который соединяется Ферганскую долину с другими регионами республики.
В случае опасности схода лавин движение на этом участке ограничивают или вовсе останавливают до нормализации погодных условий. Узнать обстановку на перевале Камчик можно по номеру экстренных служб МЧС — 1050, 1101.
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