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Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
Теперь скоростные поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и в один из будних дней.
2021-12-10T17:44+0500
2021-12-10T17:44+0500
2021-12-10T17:45+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане с 10 декабря запустили дополнительные скоростные поезда Afrosiyob по маршруту "Ташкент - Бухара -Ташкент", сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари ("Узбекские железные дороги"). Теперь поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и по пятницам. Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд >>Согласно установленному графику, поезд будет отправляться в путь с ташкентского Центрального железнодорожного вокзала в 09.02 утра. Он сделает остановками в Самарканде и Навои. На железнодорожный вокзал Бухары состав прибудет в 12.47 дня.В обратном направлении Afrosiyob отправится в 15.02 и прибудет в столицу в 18.50 вечера.Между Карши и Самаркандом запустят высокоскоростной поезд Afrosiyob >>Отмечается, что график движения остальных скоростных поездов "Афросиаб" останется без изменения.
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ташкент, бухара, узбекистон темир йуллари, маршрут, afrosiyob
Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
17:44 10.12.2021 (обновлено: 17:45 10.12.2021)
Теперь скоростные поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и в один из будних дней.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik
. В Узбекистане с 10 декабря запустили дополнительные скоростные поезда Afrosiyob по маршруту "Ташкент - Бухара -Ташкент", сообщает
пресс-служба Узбекистон темир йуллари ("Узбекские железные дороги").
Теперь поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и по пятницам.
Согласно установленному графику, поезд будет отправляться в путь с ташкентского Центрального железнодорожного вокзала в 09.02 утра. Он сделает остановками в Самарканде и Навои. На железнодорожный вокзал Бухары состав прибудет в 12.47 дня.
В обратном направлении Afrosiyob отправится в 15.02 и прибудет в столицу в 18.50 вечера.
Отмечается, что график движения остальных скоростных поездов "Афросиаб" останется без изменения.