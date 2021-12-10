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Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
Теперь скоростные поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и в один из будних дней.
2021-12-10T17:44+0500
2021-12-10T17:45+0500
общество
ташкент
бухара
узбекистон темир йуллари
маршрут
afrosiyob
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане с 10 декабря запустили дополнительные скоростные поезда Afrosiyob по маршруту "Ташкент - Бухара -Ташкент", сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари ("Узбекские железные дороги"). Теперь поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и по пятницам. Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд &gt;&gt;Согласно установленному графику, поезд будет отправляться в путь с ташкентского Центрального железнодорожного вокзала в 09.02 утра. Он сделает остановками в Самарканде и Навои. На железнодорожный вокзал Бухары состав прибудет в 12.47 дня.В обратном направлении Afrosiyob отправится в 15.02 и прибудет в столицу в 18.50 вечера.Между Карши и Самаркандом запустят высокоскоростной поезд Afrosiyob &gt;&gt;Отмечается, что график движения остальных скоростных поездов "Афросиаб" останется без изменения.
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ташкент, бухара, узбекистон темир йуллари, маршрут, afrosiyob

Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob

17:44 10.12.2021 (обновлено: 17:45 10.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровУзбекистан закупил новый поезд Afrosiyob
Узбекистан закупил новый поезд Afrosiyob - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Теперь скоростные поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и в один из будних дней.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане с 10 декабря запустили дополнительные скоростные поезда Afrosiyob по маршруту "Ташкент - Бухара -Ташкент", сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари ("Узбекские железные дороги").
Теперь поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и по пятницам.
Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд >>
Согласно установленному графику, поезд будет отправляться в путь с ташкентского Центрального железнодорожного вокзала в 09.02 утра. Он сделает остановками в Самарканде и Навои. На железнодорожный вокзал Бухары состав прибудет в 12.47 дня.
В обратном направлении Afrosiyob отправится в 15.02 и прибудет в столицу в 18.50 вечера.
Между Карши и Самаркандом запустят высокоскоростной поезд Afrosiyob >>
Отмечается, что график движения остальных скоростных поездов "Афросиаб" останется без изменения.
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