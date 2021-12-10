https://uz.sputniknews.ru/20211210/mejdu-tashkentom-i-buxaroy-zapuschen-dopolnitelnyy-poezd-afrosiyob-21745499.html

Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob

Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob

Теперь скоростные поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и в один из будних дней.

2021-12-10T17:44+0500

2021-12-10T17:44+0500

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общество

ташкент

бухара

узбекистон темир йуллари

маршрут

afrosiyob

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане с 10 декабря запустили дополнительные скоростные поезда Afrosiyob по маршруту "Ташкент - Бухара -Ташкент", сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари ("Узбекские железные дороги"). Теперь поезда начнут курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и по пятницам. Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд >>Согласно установленному графику, поезд будет отправляться в путь с ташкентского Центрального железнодорожного вокзала в 09.02 утра. Он сделает остановками в Самарканде и Навои. На железнодорожный вокзал Бухары состав прибудет в 12.47 дня.В обратном направлении Afrosiyob отправится в 15.02 и прибудет в столицу в 18.50 вечера.Между Карши и Самаркандом запустят высокоскоростной поезд Afrosiyob >>Отмечается, что график движения остальных скоростных поездов "Афросиаб" останется без изменения.

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ташкент, бухара, узбекистон темир йуллари, маршрут, afrosiyob