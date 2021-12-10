https://uz.sputniknews.ru/20211210/strashnoe-dtp-pod-nijnim-novgorodom-vse-postradavshie--uzbekistantsy-21736045.html

Массовое ДТП под Нижним Новгородом: все пострадавшие — узбекистанцы

Массовое ДТП под Нижним Новгородом: все пострадавшие — узбекистанцы

Что произошло и есть ли погибшие — в материале.

2021-12-10T09:50+0500

2021-12-10T09:50+0500

2021-12-10T10:15+0500

происшествия

нижний новгород

дтп

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Нижегородской области являются гражданами Узбекистана. Источник добавил, что в автобусе находилось 23 человека — работники сельскохозяйственного комплекса ООО "Прогресс". К реагированию привлекались 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России — шесть человек и две единицы техники.Что произошлоВечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения "Ардатов — Арзамас" около поселка Идеал произошло столкновение вахтового автобуса и грузового автомобиля КАМАЗ. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям. В итоге машину занесло на встречную полосу. Водитель автобуса погиб.Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди >>За медицинской помощью обратились 11 человек. Ранее Министерство здравоохранения сообщало о семи пострадавших.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб выехал исполняющий обязанности прокурора Ардатовского района. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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нижний новгород, дтп