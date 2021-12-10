https://uz.sputniknews.ru/20211210/v-tashkente-poyavitsya-novoe-zdanie-posolstva-tadjikistana-21742567.html

В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана

В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана

Для сооружения нового здания таджикистанского диппредставительства выделена площадь размером 1,40 га.

2021-12-10T15:55+0500

2021-12-10T15:55+0500

2021-12-10T15:57+0500

политика

узбекистан

таджикистан

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21742304_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_317feca1aa7e916b538a97a96a05d313.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония открытия строительных работ по возведению нового здания посольства Таджикистана. Первый камень заложил министр иностранных дел соседней республики Сирожиддин Мухриддин во время своей официальной поездки в Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана. Узбекистан и Таджикистан обсуждают совместное строительство ГЭС >>Отмечается, что для сооружения нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане выделена площадь размером 1,40 га в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство диппредставительств обеих республик. Узбекская компания построит завод в Таджикистане >>По данным представленного проекта, комплекс посольства включит в себя резиденцию главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-залы, а также спортивную площадку и автостоянку.Читайте также:Узбекско-таджикский детский сад открылся в Ферганской области >>"Это только начало": эксперт о создании узбекско-таджикского вуза в Худжанде >>

узбекистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, таджикистан, посольство