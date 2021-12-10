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В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
Для сооружения нового здания таджикистанского диппредставительства выделена площадь размером 1,40 га.
2021-12-10T15:55+0500
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политика
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония открытия строительных работ по возведению нового здания посольства Таджикистана. Первый камень заложил министр иностранных дел соседней республики Сирожиддин Мухриддин во время своей официальной поездки в Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана. Узбекистан и Таджикистан обсуждают совместное строительство ГЭС &gt;&gt;Отмечается, что для сооружения нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане выделена площадь размером 1,40 га в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство диппредставительств обеих республик. Узбекская компания построит завод в Таджикистане &gt;&gt;По данным представленного проекта, комплекс посольства включит в себя резиденцию главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-залы, а также спортивную площадку и автостоянку.Читайте также:Узбекско-таджикский детский сад открылся в Ферганской области &gt;&gt;"Это только начало": эксперт о создании узбекско-таджикского вуза в Худжанде &gt;&gt;
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узбекистан, таджикистан, посольство

В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана

15:55 10.12.2021 (обновлено: 15:57 10.12.2021)
© Пресс-служба МИД ТаджикистанаМинистр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин.
Министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Пресс-служба МИД Таджикистана
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Для сооружения нового здания таджикистанского диппредставительства выделена площадь размером 1,40 га.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония открытия строительных работ по возведению нового здания посольства Таджикистана. Первый камень заложил министр иностранных дел соседней республики Сирожиддин Мухриддин во время своей официальной поездки в Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.
Узбекистан и Таджикистан обсуждают совместное строительство ГЭС >>
Отмечается, что для сооружения нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане выделена площадь размером 1,40 га в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство диппредставительств обеих республик.
Узбекская компания построит завод в Таджикистане >>
По данным представленного проекта, комплекс посольства включит в себя резиденцию главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-залы, а также спортивную площадку и автостоянку.
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