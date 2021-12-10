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В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
Для сооружения нового здания таджикистанского диппредставительства выделена площадь размером 1,40 га.
2021-12-10T15:55+0500
2021-12-10T15:55+0500
2021-12-10T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония открытия строительных работ по возведению нового здания посольства Таджикистана. Первый камень заложил министр иностранных дел соседней республики Сирожиддин Мухриддин во время своей официальной поездки в Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана. Узбекистан и Таджикистан обсуждают совместное строительство ГЭС >>Отмечается, что для сооружения нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане выделена площадь размером 1,40 га в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство диппредставительств обеих республик. Узбекская компания построит завод в Таджикистане >>По данным представленного проекта, комплекс посольства включит в себя резиденцию главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-залы, а также спортивную площадку и автостоянку.Читайте также:Узбекско-таджикский детский сад открылся в Ферганской области >>"Это только начало": эксперт о создании узбекско-таджикского вуза в Худжанде >>
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В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
15:55 10.12.2021 (обновлено: 15:57 10.12.2021)
Для сооружения нового здания таджикистанского диппредставительства выделена площадь размером 1,40 га.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
В Ташкенте прошла церемония открытия строительных работ по возведению нового здания посольства Таджикистана. Первый камень заложил министр иностранных дел соседней республики Сирожиддин Мухриддин во время своей официальной поездки в Узбекистан, сообщает
пресс-служба МИД Таджикистана.
Отмечается, что для сооружения нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане выделена площадь размером 1,40 га в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство диппредставительств обеих республик.
По данным представленного проекта, комплекс посольства включит в себя резиденцию главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-залы, а также спортивную площадку и автостоянку.