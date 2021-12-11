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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма
Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма
Местный инженер приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.
2021-12-11T10:04+0500
2021-12-11T10:04+0500
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казахстан
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Необычное правонарушение совершил один из жителей Казахстана. Он решил продать... свой бронетранспортер и по этой причине ему теперь грозит штраф или лишение свободы до двух лет за сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером.Причем, как выяснилось, он "прятал" его на протяжении 20 лет. Объявив о продаже, он и раскрыл свою многолетнюю тайну, сообщает Sputnik Казахстан. Сотрудники полиции обнаружили БТР-60 со снятым вооружением на территории карьера в окрестностях Актобе. Его владельцем оказался местный инженер.Правоохранителям он пояснил, что приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.
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Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма

10:04 11.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БТР - 90БТР - 90
БТР - 90 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БТР - 90
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Местный инженер приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Необычное правонарушение совершил один из жителей Казахстана. Он решил продать... свой бронетранспортер и по этой причине ему теперь грозит штраф или лишение свободы до двух лет за сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером.
Причем, как выяснилось, он "прятал" его на протяжении 20 лет. Объявив о продаже, он и раскрыл свою многолетнюю тайну, сообщает Sputnik Казахстан.
Сотрудники полиции обнаружили БТР-60 со снятым вооружением на территории карьера в окрестностях Актобе. Его владельцем оказался местный инженер.
Правоохранителям он пояснил, что приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.
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