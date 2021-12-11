https://uz.sputniknews.ru/20211211/kazaxstanets-xotel-prodat-svoy-btr-teper-emu-grozit-tyurma--21748665.html

Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма

Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма

Местный инженер приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.

2021-12-11T10:04+0500

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это интересно

казахстан

правонарушение

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Необычное правонарушение совершил один из жителей Казахстана. Он решил продать... свой бронетранспортер и по этой причине ему теперь грозит штраф или лишение свободы до двух лет за сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером.Причем, как выяснилось, он "прятал" его на протяжении 20 лет. Объявив о продаже, он и раскрыл свою многолетнюю тайну, сообщает Sputnik Казахстан. Сотрудники полиции обнаружили БТР-60 со снятым вооружением на территории карьера в окрестностях Актобе. Его владельцем оказался местный инженер.Правоохранителям он пояснил, что приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.

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казахстан, правонарушение