https://uz.sputniknews.ru/20211211/kazaxstanets-xotel-prodat-svoy-btr-teper-emu-grozit-tyurma--21748665.html
Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма
Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма
Местный инженер приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.
2021-12-11T10:04+0500
2021-12-11T10:04+0500
2021-12-11T10:04+0500
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казахстан
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Необычное правонарушение совершил один из жителей Казахстана. Он решил продать... свой бронетранспортер и по этой причине ему теперь грозит штраф или лишение свободы до двух лет за сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером.Причем, как выяснилось, он "прятал" его на протяжении 20 лет. Объявив о продаже, он и раскрыл свою многолетнюю тайну, сообщает Sputnik Казахстан. Сотрудники полиции обнаружили БТР-60 со снятым вооружением на территории карьера в окрестностях Актобе. Его владельцем оказался местный инженер.Правоохранителям он пояснил, что приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, правонарушение
Казахстанец хотел продать свой БТР: теперь ему грозит тюрьма
Местный инженер приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Необычное правонарушение совершил один из жителей Казахстана. Он решил продать... свой бронетранспортер и по этой причине ему теперь грозит штраф или лишение свободы до двух лет за сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером.
Причем, как выяснилось, он "прятал" его на протяжении 20 лет. Объявив о продаже, он и раскрыл свою многолетнюю тайну, сообщает Sputnik Казахстан
.
Сотрудники полиции обнаружили БТР-60 со снятым вооружением на территории карьера в окрестностях Актобе. Его владельцем оказался местный инженер.
Правоохранителям он пояснил, что приобрел бронетранспортер в 2000-х годах у "неизвестного". Сейчас решил продать из-за ненадобности.