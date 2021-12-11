https://uz.sputniknews.ru/20211211/morgenshtern-pokazal-v-klipe-lyuksovyy-podarok-ot-uzbekskogo-biznesmena--video-21751187.html

Моргенштерн показал в клипе люксовый подарок от узбекского бизнесмена — видео

Моргенштерн показал в клипе люксовый подарок от узбекского бизнесмена — видео

Роскошный подарок рэпер засветил в своем новом клипе "Домой", который уже набрал более 4,6 миллиона просмотров.

2021-12-11T11:45+0500

2021-12-11T11:45+0500

2021-12-11T11:49+0500

это интересно

подарок

моргенштерн (алишер валеев)

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Российский рэп-музыкант Моргенштерн выпустил новый клип, в котором показал бронированной автомобиль INKAS APC TITAN-D APC.Машина, как оказалась, не случайно попала в кадр. В конце лета рэпер сыграл свадьбу со своей возлюбленной Диларой. Молодожены устроили роскошное торжество и пригласили множество гостей. Приглашенные удивили новоиспеченных супругов самыми разными подарками. В подарок также вложились руководитель компании "М-Премьер" Евгений Морозов и Артем Клюшин, сообщал Peopletalk.Бизнесмены подарили Моргенштерну тот самый броневик стоимостью 400 тысяч долларов. Модель INKAS APC TITAN-D APC может вместить до десяти пассажиров.В новом клипе исполнителя также снялся популярный персонаж Абдурозик из Таджикистана — оппонент Хасбика по бою, который так и не состоялся.Читайте также:Моргенштерн устроился на работу в российский банк >>О чем молчат мигранты: как казахские дворники уделали Моргенштерна и Элджея >>

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подарок, моргенштерн (алишер валеев)