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"Счастье — это сорваться в Грузию": Равшана Куркова выложила фото с отдыха
"Счастье — это сорваться в Грузию": Равшана Куркова выложила фото с отдыха
Чем восхитилась артистка и как отреагировали поклонники — в материале.
2021-12-11T12:09+0500
2021-12-11T12:09+0500
это интересно
грузия
равшана куркова
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Равшана Куркова уехала отдыхать в Грузию. Первым делом звезда отправилась в столицу Тбилиси. Своими впечатлениями от поездки артистка активно делится с подписчиками в Instagram.Интересно, что картина, которую приобрела актриса, написана известной грузинской художницей Нино Чакветадзе.Поклонники поддержали Куркову, пожелали ей хорошего отдыха и признались, что даже немного завидуют.В последний раз звезда приезжала в Грузию в 2019 году. Равшана Куркова — 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в молодежном сериале "Барвиха".Зрители также знают артистку по сериалу "А у нас во дворе", где Куркова сыграла дворника Мавлюду Егдарову из Узбекистана. Кроме того, звезда снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".Читайте также:Равшана Куркова сыграла в российском сериале девушку из Самарканда &gt;&gt;Еда для наступающих морозов: рецепты грузинской кухни &gt;&gt;
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грузия, равшана куркова

"Счастье — это сорваться в Грузию": Равшана Куркова выложила фото с отдыха

12:09 11.12.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова на звездной дорожке 30-го фестиваля "Кинотавр"
Актриса Равшана Куркова на звездной дорожке 30-го фестиваля Кинотавр - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Чем восхитилась артистка и как отреагировали поклонники — в материале.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Равшана Куркова уехала отдыхать в Грузию.
Первым делом звезда отправилась в столицу Тбилиси. Своими впечатлениями от поездки артистка активно делится с подписчиками в Instagram.
"Счастье — это сорваться в Грузию на три дня, бродить по улочкам, налопаться вкусняшек, купить колечко и картину", — подписала снимки Куркова.
Интересно, что картина, которую приобрела актриса, написана известной грузинской художницей Нино Чакветадзе.
Поклонники поддержали Куркову, пожелали ей хорошего отдыха и признались, что даже немного завидуют.
В последний раз звезда приезжала в Грузию в 2019 году.
Равшана Куркова — 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в молодежном сериале "Барвиха".
Зрители также знают артистку по сериалу "А у нас во дворе", где Куркова сыграла дворника Мавлюду Егдарову из Узбекистана.
Кроме того, звезда снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".
Читайте также:
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