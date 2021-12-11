https://uz.sputniknews.ru/20211211/schaste--eto-sorvatsya-v-gruziyu-ravshana-kurkova-vylojila-foto-s-otdyxa-21751719.html

"Счастье — это сорваться в Грузию": Равшана Куркова выложила фото с отдыха

"Счастье — это сорваться в Грузию": Равшана Куркова выложила фото с отдыха

Чем восхитилась артистка и как отреагировали поклонники — в материале.

2021-12-11T12:09+0500

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это интересно

грузия

равшана куркова

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Известная российская актриса театра и кино Равшана Куркова уехала отдыхать в Грузию. Первым делом звезда отправилась в столицу Тбилиси. Своими впечатлениями от поездки артистка активно делится с подписчиками в Instagram.Интересно, что картина, которую приобрела актриса, написана известной грузинской художницей Нино Чакветадзе.Поклонники поддержали Куркову, пожелали ей хорошего отдыха и признались, что даже немного завидуют.В последний раз звезда приезжала в Грузию в 2019 году. Равшана Куркова — 41-летняя российская актриса театра и кино, получившая известность после участия в молодежном сериале "Барвиха".Зрители также знают артистку по сериалу "А у нас во дворе", где Куркова сыграла дворника Мавлюду Егдарову из Узбекистана. Кроме того, звезда снималась в фильме грузинского режиссера Резо Гигинеишвили "Любвь с акцентом 2: без границ".Читайте также:Равшана Куркова сыграла в российском сериале девушку из Самарканда >>Еда для наступающих морозов: рецепты грузинской кухни >>

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грузия, равшана куркова