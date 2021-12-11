https://uz.sputniknews.ru/20211211/tuman-i-xoloda-do--12-kakuyu-pogodu-jdat-na-sleduyuschey-nedele-21757251.html

Туман и холода до -12: какую погоду ждать на следующей неделе

Туман и холода до -12: какую погоду ждать на следующей неделе

Синоптики предупредили: на этой неделе республику накроют туман и заморозки. Подробности — в обзоре.

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет начало недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман и холода.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. В понедельник и вторник днем температура поднимется до -6, к четвергу потеплеет до +5. Осадков не ожидается. В Бухарской и Навоийской областях в понедельник и вторник пройдут дожди и снег. Ночью похолодает до -12. Днем же в начале недели потеплеет до +5. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от -8 до +5. В дневное время ожидается от 0 до +5. В понедельник регионы накроют дожди и снег, во вторник — только снег. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -7. Днем температура будет варьироваться от 0 до +10. В понедельник пройдут дожди, во вторник и среду выпадет снег. В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -12. Днем потеплеет максимум до 0-5 градусов. С понедельника по среду ожидаются ливни. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Сладкий декабрь: рецепт орехового тарта с карамелью >>

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