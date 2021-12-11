https://uz.sputniknews.ru/20211211/tuman-i-xoloda-do--12-kakuyu-pogodu-jdat-na-sleduyuschey-nedele-21757251.html
Туман и холода до -12: какую погоду ждать на следующей неделе
Туман и холода до -12: какую погоду ждать на следующей неделе
Синоптики предупредили: на этой неделе республику накроют туман и заморозки. Подробности — в обзоре.
2021-12-11T20:30+0500
2021-12-11T20:30+0500
2021-12-11T20:30+0500
общество
погода
дождь
туман
заморозки
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет начало недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман и холода.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. В понедельник и вторник днем температура поднимется до -6, к четвергу потеплеет до +5. Осадков не ожидается. В Бухарской и Навоийской областях в понедельник и вторник пройдут дожди и снег. Ночью похолодает до -12. Днем же в начале недели потеплеет до +5. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от -8 до +5. В дневное время ожидается от 0 до +5. В понедельник регионы накроют дожди и снег, во вторник — только снег. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -7. Днем температура будет варьироваться от 0 до +10. В понедельник пройдут дожди, во вторник и среду выпадет снег. В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -12. Днем потеплеет максимум до 0-5 градусов. С понедельника по среду ожидаются ливни. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Сладкий декабрь: рецепт орехового тарта с карамелью >>
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погода, дождь, туман, заморозки
Туман и холода до -12: какую погоду ждать на следующей неделе
Синоптики предупредили: на страну надвигаются туман и морозы. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет начало недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман и холода.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. В понедельник и вторник днем температура поднимется до -6, к четвергу потеплеет до +5. Осадков не ожидается.
В Бухарской и Навоийской областях в понедельник и вторник пройдут дожди и снег. Ночью похолодает до -12. Днем же в начале недели потеплеет до +5.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от -8 до +5. В дневное время ожидается от 0 до +5. В понедельник регионы накроют дожди и снег, во вторник — только снег.
В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях на неделе будет теплее всего — от +2 до +10. Ночью столбики термометров опустятся до -3. В понедельник будет дождливо и снежно.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -7. Днем температура будет варьироваться от 0 до +10. В понедельник пройдут дожди, во вторник и среду выпадет снег.
В горных районах Узбекистана температура ночью опустится
до -12. Днем потеплеет максимум до 0-5 градусов. С понедельника по среду ожидаются ливни.
Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.