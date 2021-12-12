https://uz.sputniknews.ru/20211212/21762916.html

Видео: радостные новости в лагере беженцев

Видео: радостные новости в лагере беженцев

Еще две женщины из транспортно-логистического центра, где сейчас живут мигранты, родили малышей.

2021-12-12T16:49+0500

2021-12-12T16:49+0500

2021-12-12T16:49+0500

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Субботний день в лагере мигрантов прошел в стандартных заботах: постирать, отстоять очередь и получить горячий обед, приготовить овощи в полевой военной печке, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Работники автолавки, которая пользуется большим спросом у беженцев, рассказывают, что мигранты понемногу учат русский язык. При покупке называют по-русски сметану, картошку и томаты. Дети мигрантов говорят не только "спасибо" и "шоколад", могут подойти и спросить на русском: "Как тебя зовут?".Две новорожденныеВ субботу стало известно о том, что еще две мигрантки из числа тех, кто сейчас проживает в транспортно-логистическом центре, родили малышей. Роды состоялись накануне вечером в Гродненском перинатальном центре, у двух женщин путем кесарева сечения родились две девочки.Мигрант по имени Ребаз - отец одной из новорожденных - рассказал, что девочку назвали Мелина. Он очень рад, хочет увидеть дочь, но пока это невозможно. Ребазу нужно присматривать за четырехлетней дочерью, которая скучает по маме и плачет. В медпункт - со своей ложкойНесмотря на то, что число обращений беженцев к врачам в последнее время снизилось, некоторые продолжают жаловаться на здоровье и просить о помощи. Так, у одной мигрантки, по ее словам, онкология, и ей нужно раз в месяц ставить укол со специальным препаратом. Женщина пожаловалась корреспонденту Sputnik, что у белорусских врачей в медпункте нет нужного ей лекарства.В медпункт мигрантов просят приходить с паспортом и собственной ложкой. Беженцы не особо следуют последнему правилу, отмечает корреспондент Sputnik. Среди популярных жалоб - кашель, насморк, простуда. Слова "кашель" и "насморк" мигранты даже научились говорить по-русски.Развлечения в лагере мигрантовСамое популярное развлечение в центре - игра в мяч. За неделю мячей стало заметно больше и в играх важно не перепутать, где чей мяч. Футболом увлеклись и взрослые, и дети. Полевая кухня работает в ТЛЦ с утра до вечера. Здесь мигранты варят картошку, яйца, греют тушенку и рыбные консервы. За едой ведутся "кухонные" разговоры. Мигранты обсуждают назначение Олафа Шольца на пост канцлера Германии и его предстоящую поездку в Польшу. Говорят, что на Меркель возлагали надежды, а вот стоит ли их возлагать на Шольца, пока не ясно. Чтобы узнавать новости и быть на связи с родными, беженцам нужно заряжать телефоны. Проблема с зарядками, по мнению корреспондента Sputnik, - самая острая. Мигранты постоянно подходят к журналистам с просьбами зарядить телефон или пауэрбэнк. Мужчины жалуются, что получить доступ к розеткам проще женщинам. Мигранты рассказывают, что у многих батареи в телефонах пустые по много дней, из-за чего они не могут поговорить с родными.Читайте также: Как выживают мигранты на границе в 10-градусный мороз

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