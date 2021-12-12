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Почему манго опасно для здоровья
Почему манго опасно для здоровья
Врач рассказала о пользе манго и о том, кому категорически нельзя есть экзотический фрукт.
2021-12-12T23:30+0500
2021-12-12T23:30+0500
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здоровье
врач
манго
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Манго уже давно перестало быть экзотикой на рынках. Многие успели распробовать и полюбить сладкий фрукт. Однако, врач-нутрициолог Лера Лавски рассказала в интервью РИА Новости, что манго может навредить здоровью некоторых людей.По словам эксперта, манго содержит целый комплекс полезных витаминов, минералов и антиоксидантов. По содержанию витамина С (69 мг на 100 г) манго "обгоняет" даже лимон.Однако, что манго не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью фрукта. В наших странах, где манго относится все-таки к экзотике, аллергия на него может встречаться довольно часто.Нельзя есть его и тем, кто следит за уровнем сахара в крови – фрукт сладкий и может вызвать всплеск инсулина в крови.Если же отведать сочное лакомство все же хочется, можно съесть не более 50 граммов и только после еды, чтобы не вызвать скачков инсулина.Читайте также: Какой сорт мандаринов защищает здоровье в холода
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здоровье, врач, манго

Почему манго опасно для здоровья

23:30 12.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрилавок с фруктами и овощами
Прилавок с фруктами и овощами - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Врач рассказала о пользе манго и о том, кому категорически нельзя есть экзотический фрукт.
Манго уже давно перестало быть экзотикой на рынках. Многие успели распробовать и полюбить сладкий фрукт. Однако, врач-нутрициолог Лера Лавски рассказала в интервью РИА Новости, что манго может навредить здоровью некоторых людей.
По словам эксперта, манго содержит целый комплекс полезных витаминов, минералов и антиоксидантов. По содержанию витамина С (69 мг на 100 г) манго "обгоняет" даже лимон.
"В сезон простуд и вирусной атаки манго — прекрасный пищевой источник для укрепления иммунитета. Также регулярное употребление фрукта поможет поддержать сердечно-сосудистую систему и улучшить здоровье глаз за счет содержания в нем магния, кальция, железа и цинка", — подчеркивает Лавски.
Однако, что манго не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью фрукта. В наших странах, где манго относится все-таки к экзотике, аллергия на него может встречаться довольно часто.
Нельзя есть его и тем, кто следит за уровнем сахара в крови – фрукт сладкий и может вызвать всплеск инсулина в крови.
Если же отведать сочное лакомство все же хочется, можно съесть не более 50 граммов и только после еды, чтобы не вызвать скачков инсулина.
Читайте также: Какой сорт мандаринов защищает здоровье в холода
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