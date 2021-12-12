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Саакашвили осмотрит психиатр
Саакашвили осмотрит психиатр
Консилиум врачей проверит, какие психотропные препараты получает экс-президент Грузии
2021-12-12T16:15+0500
2021-12-12T16:15+0500
в мире
грузия
михаил саакашвили
психотропные препараты
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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ослаб, ему требуется осмотр психиатра. Об этом заявил накануне член консилиума медиков Григол Григолия.О плохом самочувствии политика сообщил журналистам актер Вахтанг Кикабидзе, навестивший Саакашвили в больнице.В конце сентября третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну после восьми лет отсутствия. Перед этим изгнанник, на которого на родине было заведено несколько уголовных дел, объявил о своем приезде в социальных сетях, а затем тайно пересек границу. Он призывал граждан страны на выборах в местные органы власти 2 октября голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или другие партии, чтобы сместить правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".Вскоре после приезда экс-президент был задержан и помещен в Руставскую тюрьму. В знак протеста он объявил голодовку, которая продлилась 50 дней, а его сторонники проводили массовые митинги и шествия, требуя освободить заключенного.Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году во время "евромайдана" в связи с серьезными обвинениями, в том числе в насильственном разгоне акции протеста в Тбилиси в 2007-м. Последние несколько лет он прожил на Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области и получил украинское гражданство.Читайте также: В Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили
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грузия, михаил саакашвили, психотропные препараты

Саакашвили осмотрит психиатр

16:15 12.12.2021
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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Консилиум врачей проверит, какие психотропные препараты получает экс-президент Грузии
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ослаб, ему требуется осмотр психиатра. Об этом заявил накануне член консилиума медиков Григол Григолия.

"У нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования", – цитирует Григолию РИА ФАН.

О плохом самочувствии политика сообщил журналистам актер Вахтанг Кикабидзе, навестивший Саакашвили в больнице.
В конце сентября третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну после восьми лет отсутствия. Перед этим изгнанник, на которого на родине было заведено несколько уголовных дел, объявил о своем приезде в социальных сетях, а затем тайно пересек границу. Он призывал граждан страны на выборах в местные органы власти 2 октября голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или другие партии, чтобы сместить правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
Вскоре после приезда экс-президент был задержан и помещен в Руставскую тюрьму. В знак протеста он объявил голодовку, которая продлилась 50 дней, а его сторонники проводили массовые митинги и шествия, требуя освободить заключенного.
Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году во время "евромайдана" в связи с серьезными обвинениями, в том числе в насильственном разгоне акции протеста в Тбилиси в 2007-м. Последние несколько лет он прожил на Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области и получил украинское гражданство.
Читайте также: В Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили
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