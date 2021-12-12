https://uz.sputniknews.ru/20211212/saakashvili-osmotrit-psixiatr-21762786.html

Саакашвили осмотрит психиатр

Саакашвили осмотрит психиатр

Консилиум врачей проверит, какие психотропные препараты получает экс-президент Грузии

2021-12-12T16:15+0500

2021-12-12T16:15+0500

2021-12-12T16:15+0500

в мире

грузия

михаил саакашвили

психотропные препараты

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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ослаб, ему требуется осмотр психиатра. Об этом заявил накануне член консилиума медиков Григол Григолия.О плохом самочувствии политика сообщил журналистам актер Вахтанг Кикабидзе, навестивший Саакашвили в больнице.В конце сентября третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну после восьми лет отсутствия. Перед этим изгнанник, на которого на родине было заведено несколько уголовных дел, объявил о своем приезде в социальных сетях, а затем тайно пересек границу. Он призывал граждан страны на выборах в местные органы власти 2 октября голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или другие партии, чтобы сместить правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".Вскоре после приезда экс-президент был задержан и помещен в Руставскую тюрьму. В знак протеста он объявил голодовку, которая продлилась 50 дней, а его сторонники проводили массовые митинги и шествия, требуя освободить заключенного.Михаил Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году во время "евромайдана" в связи с серьезными обвинениями, в том числе в насильственном разгоне акции протеста в Тбилиси в 2007-м. Последние несколько лет он прожил на Украине, где в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области и получил украинское гражданство.Читайте также: В Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили

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грузия, михаил саакашвили, психотропные препараты