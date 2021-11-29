https://uz.sputniknews.ru/20211129/21566689.html

В Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили — видео

В Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили — видео

Адвокат Саакашвили ходатайствовал о допуске на судебный процесс журналистов, чтобы они смогли вести прямую трансляцию.

2021-11-29T15:53+0500

2021-11-29T15:53+0500

2021-11-29T15:53+0500

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грузия

суд

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Тбилисском городском суде начался первый процесс с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает Sputnik Грузия. В настоящее время рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди", а также захвате имущества покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Он может лишиться свободы сроком до восьми лет. Один из его адвокатов Бека Басилая выступил с ходатайством о предоставлении журналистам права транслировать судебный процесс в прямом эфире.Небольшую часть судебного заседания в прямом эфире транслировал второй адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе. Адвокат остановил запись лишь после предупреждения судьи о том, что в противном случае он будет вынужден покинуть зал суда. В то же время у здания суда проходит акция соратников и сторонников Саакашвили. В рамках акции произошла стычка между митингующими и полицией незадолго до начала самого судебного процесса. Отмечается, что экс-президент Грузии уже приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. К тому же Саакашвили проходит еще по двум делам – о растрате государственных средств и незаконном пересечении границы.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Известно, что он незаконно пересек границу 29 сентября и был арестован 1 октября этого года. В тот же день политик объявил голодовку, которую прекратил только по прошествии 50 дней. Экс-президент перестал отказываться от пищи после того, как его перевезли из тюремной больницы в горийский госпиталь.

https://uz.sputniknews.ru/20211002/s-ulybkoy-na-litse-saakashvili-dostavlen-v-tyurmu-bliz-tbilisi-20739996.html

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