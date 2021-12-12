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Шавкат Мирзиёев поздравил дехкан с праздником
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
В поздравительной речи президент анонсировал масштабные реформы сельского хозяйства, после которых доходы фермеров удвоятся.
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил в воскресенье с профессиональным праздником работников сельского хозяйства республики. Поздравительная речь главы государства опубликована на официальном портале правительства страны.
"Выражаю искреннюю признательность мастерам своего дела – умелым дехканам и фермерам, садоводам, животноводам и шелководам, водникам и ирригаторам, агрономам и механизаторам, руководителям и работникам агрокластеров, дехканских хозяйств, ученым и специалистам за их самоотверженный труд во имя процветания Нового Узбекистана и роста благосостояния народа", - говорится в обращении.
По словам президента, сельское хозяйство в этом году столкнулось с рядом трудностей: пандемия, отсутствие дождей весной, жаркое лето, нехватка водных ресурсов. Но несмотря на все трудности в этом году удалось получить обильный урожай.
По словам президента, сельское хозяйство в этом году столкнулось с рядом трудностей: пандемия, отсутствие дождей весной, жаркое лето, нехватка водных ресурсов. Но несмотря на все трудности в этом году удалось получить обильный урожай.
В 2021 году получен урожай:
- более 20 миллионов тонн фруктов и овощей,
- около 7,4 миллиона тонн зерна,
- 3,4 миллиона тонн хлопка-сырца,
- 23 тысячи тонн коконов шелкопряда,
- 2,6 миллиона тонн мяса,
- более 11 миллионов тонн молочной продукции,
- 8,3 миллиарда яиц,
- 400 тысяч тонн рыбы.
Шавкат Мирзиёев также рассказал о планируемых масштабных реформах в аграрной сфере.
"Несомненно, позитивные результаты в будущем дадут такие меры, как сокращение на 30-35 процентов себестоимости выращиваемой продукции, повышение плодородия земель, увеличение не менее чем в 2 раза доходов дехкан и фермеров, поддержка производства экспортоориентированной продукции и развития плодоовощеводства, обеспечение сырьем агропромышленных предприятий и значительное увеличение объемов производства, развитие животноводства, переход на принципы государственно-частного партнерства в системе управления водохозяйственными объектами", - отметил президент.
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