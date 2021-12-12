https://uz.sputniknews.ru/20211212/shavkat-mirziyoev-pozdravil-dexkan-s-prazdnikom-21762416.html

Шавкат Мирзиёев поздравил дехкан с праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил дехкан с праздником

В поздравительной речи президент анонсировал масштабные реформы сельского хозяйства, после которых доходы фермеров удвоятся.

2021-12-12T15:48+0500

2021-12-12T15:48+0500

2021-12-12T15:48+0500

общество

шавкат мирзиёев

поздравление

сельское хозяйство

реформы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/17/21477239_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c7b03eefc76dc6f8c5aa3785f6287cdd.jpg

ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил в воскресенье с профессиональным праздником работников сельского хозяйства республики. Поздравительная речь главы государства опубликована на официальном портале правительства страны."Выражаю искреннюю признательность мастерам своего дела – умелым дехканам и фермерам, садоводам, животноводам и шелководам, водникам и ирригаторам, агрономам и механизаторам, руководителям и работникам агрокластеров, дехканских хозяйств, ученым и специалистам за их самоотверженный труд во имя процветания Нового Узбекистана и роста благосостояния народа", - говорится в обращении.По словам президента, сельское хозяйство в этом году столкнулось с рядом трудностей: пандемия, отсутствие дождей весной, жаркое лето, нехватка водных ресурсов. Но несмотря на все трудности в этом году удалось получить обильный урожай.Шавкат Мирзиёев также рассказал о планируемых масштабных реформах в аграрной сфере."Несомненно, позитивные результаты в будущем дадут такие меры, как сокращение на 30-35 процентов себестоимости выращиваемой продукции, повышение плодородия земель, увеличение не менее чем в 2 раза доходов дехкан и фермеров, поддержка производства экспортоориентированной продукции и развития плодоовощеводства, обеспечение сырьем агропромышленных предприятий и значительное увеличение объемов производства, развитие животноводства, переход на принципы государственно-частного партнерства в системе управления водохозяйственными объектами", - отметил президент.Читайте также: Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, поздравление, сельское хозяйство, реформы