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Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году
Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году
В России признали: узбекская сельскохозяйственная продукция — это своеобразный бренд, который уже давно полюбился россиянам.
2021-12-11T10:30+0500
2021-12-11T10:30+0500
экономика
узбекистан
торговля
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.Об этом сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, Россия была и остается одним из ключевых торговых партнеров Узбекистана — занимает второе место во внешнеторговом обороте республики. Страны подготовили масштабную программу сотрудничества на ближайшие четыре года и договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.По словам Абрамченко, узбекская сельскохозяйственная продукция — это своеобразный бренд, полюбившийся россиянам.Однако доля этой продукции на рынке России пока недостаточно высокая: всего 1,1% от объема всего российского импорта сельхозпродукции и 5% от объема импорта из стран СНГ.Инфографика: сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году &gt;&gt;Государства активно развивают сферу перевозок сельхозпродукции. Так, в конце ноября из России в Узбекистан отправился первый "Агроэкспресс". В будущем товарные поезда будут курсировать регулярно и доставлять самую разную продукцию.Абрамченко подчеркнула, что правительство России будет оказывать поддержку данному проекту для увеличения поставок плодоовощной и другой сельхозпродукции.Читайте также:Что "Агроэкспресс" везет из Москвы в Ташкент и с чем приедет обратно &gt;&gt;Узбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу" &gt;&gt;
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узбекистан, торговля

Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году

10:30 11.12.2021
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты на фоне продуктовой тележки
Монеты на фоне продуктовой тележки - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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В России признали: узбекская сельскохозяйственная продукция — это своеобразный бренд, который уже давно полюбился россиянам.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, Россия была и остается одним из ключевых торговых партнеров Узбекистана — занимает второе место во внешнеторговом обороте республики.
"По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув 5,9 миллиарда долларов. Наш ориентир — нарастить данный показатель до 10 миллиардов долларов", — пояснила Абрамченко.
Страны подготовили масштабную программу сотрудничества на ближайшие четыре года и договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.
По словам Абрамченко, узбекская сельскохозяйственная продукция — это своеобразный бренд, полюбившийся россиянам.
Однако доля этой продукции на рынке России пока недостаточно высокая: всего 1,1% от объема всего российского импорта сельхозпродукции и 5% от объема импорта из стран СНГ.
Инфографика: сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году >>
Государства активно развивают сферу перевозок сельхозпродукции. Так, в конце ноября из России в Узбекистан отправился первый "Агроэкспресс".
В будущем товарные поезда будут курсировать регулярно и доставлять самую разную продукцию.
Абрамченко подчеркнула, что правительство России будет оказывать поддержку данному проекту для увеличения поставок плодоовощной и другой сельхозпродукции.
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