https://uz.sputniknews.ru/20211211/kak-rossiya-i-uzbekistan-budut-torgovat-v-2022-godu-21749835.html

Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году

Как Россия и Узбекистан будут торговать в 2022 году

В России признали: узбекская сельскохозяйственная продукция — это своеобразный бренд, который уже давно полюбился россиянам.

2021-12-11T10:30+0500

2021-12-11T10:30+0500

2021-12-11T10:30+0500

экономика

узбекистан

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0b/21749975_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_34aae1d52af9bcedbea543f6684207af.jpg

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Товарооборот между Россией и Узбекистаном планируется нарастить до 10 миллиардов долларов.Об этом сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, Россия была и остается одним из ключевых торговых партнеров Узбекистана — занимает второе место во внешнеторговом обороте республики. Страны подготовили масштабную программу сотрудничества на ближайшие четыре года и договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.По словам Абрамченко, узбекская сельскохозяйственная продукция — это своеобразный бренд, полюбившийся россиянам.Однако доля этой продукции на рынке России пока недостаточно высокая: всего 1,1% от объема всего российского импорта сельхозпродукции и 5% от объема импорта из стран СНГ.Инфографика: сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году >>Государства активно развивают сферу перевозок сельхозпродукции. Так, в конце ноября из России в Узбекистан отправился первый "Агроэкспресс". В будущем товарные поезда будут курсировать регулярно и доставлять самую разную продукцию.Абрамченко подчеркнула, что правительство России будет оказывать поддержку данному проекту для увеличения поставок плодоовощной и другой сельхозпродукции.Читайте также:Что "Агроэкспресс" везет из Москвы в Ташкент и с чем приедет обратно >>Узбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу" >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, торговля