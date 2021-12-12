https://uz.sputniknews.ru/20211212/uzbekistanskiy-bokser-nokautiroval-sopernika---video-21760926.html

Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео

Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео

Спортсмен из Узбекистана Баходыр Джалолов одержал девятую победу на профессиональном ринге.

2021-12-12T14:14+0500

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боксер

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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Всего 40 секунд продлился поединок между узбекистанцем Баходиром Джалоловым и колумбийцем Хулио Сесаром Калимено, сообщает Tribuna.uz.Бой в Дубае 11 декабря должен был продлиться шесть раундов, но завершился, едва начавшись: уже в первом раунде олимпийский чемпион Баходыр Джалолов отправил соперника в нокаут. Колумбиец даже не попытался встать.Для Джалолова это девятая победа на профессиональном ринге.Баходыр Джалолов – победитель XXXIIлетних Олимпийских игр в Токио. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Джалолов и восьмикратная участница олимпийских игр Оксана Чусовитина могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.Как чествовали Баходыра Джалолова после победы на Олимпиаде Токио-2020

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победа, боксер