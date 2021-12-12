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Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео
Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео
Спортсмен из Узбекистана Баходыр Джалолов одержал девятую победу на профессиональном ринге.
2021-12-12T14:14+0500
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спорт
победа
боксер
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ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Всего 40 секунд продлился поединок между узбекистанцем Баходиром Джалоловым и колумбийцем Хулио Сесаром Калимено, сообщает Tribuna.uz.Бой в Дубае 11 декабря должен был продлиться шесть раундов, но завершился, едва начавшись: уже в первом раунде олимпийский чемпион Баходыр Джалолов отправил соперника в нокаут. Колумбиец даже не попытался встать.Для Джалолова это девятая победа на профессиональном ринге.Баходыр Джалолов – победитель XXXIIлетних Олимпийских игр в Токио. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Джалолов и восьмикратная участница олимпийских игр Оксана Чусовитина могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.Как чествовали Баходыра Джалолова после победы на Олимпиаде Токио-2020
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победа, боксер

Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео

14:14 12.12.2021 (обновлено: 14:17 12.12.2021)
© AP Photo / Frank Franklin IIБоксер Баходир Джалолов выиграл четвертьфинал у индийца Сатиша Кумара
Боксер Баходир Джалолов выиграл четвертьфинал у индийца Сатиша Кумара - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
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Спортсмен из Узбекистана Баходыр Джалолов одержал девятую победу на профессиональном ринге.
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Всего 40 секунд продлился поединок между узбекистанцем Баходиром Джалоловым и колумбийцем Хулио Сесаром Калимено, сообщает Tribuna.uz.
Бой в Дубае 11 декабря должен был продлиться шесть раундов, но завершился, едва начавшись: уже в первом раунде олимпийский чемпион Баходыр Джалолов отправил соперника в нокаут. Колумбиец даже не попытался встать.
Для Джалолова это девятая победа на профессиональном ринге.

"Следующий противник значения не имеет. Я готов к борьбе с чемпионами. Усик, Джошуа, Тайсон Фьюри - без разницы. Моя цель - привезти все 4 пояса этого веса в Узбекистан", - сказал он.

Баходыр Джалолов – победитель XXXIIлетних Олимпийских игр в Токио. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Джалолов и восьмикратная участница олимпийских игр Оксана Чусовитина могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
Как чествовали Баходыра Джалолова после победы на Олимпиаде Токио-2020
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