https://uz.sputniknews.ru/20211212/uzbekistanskiy-bokser-nokautiroval-sopernika---video-21760926.html
Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео
Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео
Спортсмен из Узбекистана Баходыр Джалолов одержал девятую победу на профессиональном ринге.
2021-12-12T14:14+0500
2021-12-12T14:14+0500
2021-12-12T14:17+0500
спорт
победа
боксер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19901575_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8fb99024d33aceafed322f074afeca4.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Всего 40 секунд продлился поединок между узбекистанцем Баходиром Джалоловым и колумбийцем Хулио Сесаром Калимено, сообщает Tribuna.uz.Бой в Дубае 11 декабря должен был продлиться шесть раундов, но завершился, едва начавшись: уже в первом раунде олимпийский чемпион Баходыр Джалолов отправил соперника в нокаут. Колумбиец даже не попытался встать.Для Джалолова это девятая победа на профессиональном ринге.Баходыр Джалолов – победитель XXXIIлетних Олимпийских игр в Токио. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Джалолов и восьмикратная участница олимпийских игр Оксана Чусовитина могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.Как чествовали Баходыра Джалолова после победы на Олимпиаде Токио-2020
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19901575_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_041821e9390a1aa772facfa8773b121b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
победа, боксер
Узбекистанский боксер нокаутировал соперника - видео
14:14 12.12.2021 (обновлено: 14:17 12.12.2021)
Спортсмен из Узбекистана Баходыр Джалолов одержал девятую победу на профессиональном ринге.
ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik
. Всего 40 секунд продлился поединок между узбекистанцем Баходиром Джалоловым и колумбийцем Хулио Сесаром Калимено, сообщает Tribuna.uz
.
Бой в Дубае 11 декабря должен был продлиться шесть раундов, но завершился, едва начавшись: уже в первом раунде олимпийский чемпион Баходыр Джалолов отправил соперника в нокаут. Колумбиец даже не попытался встать.
Для Джалолова это девятая победа на профессиональном ринге.
"Следующий противник значения не имеет. Я готов к борьбе с чемпионами. Усик, Джошуа, Тайсон Фьюри - без разницы. Моя цель - привезти все 4 пояса этого веса в Узбекистан", - сказал он.
Баходыр Джалолов – победитель XXXIIлетних Олимпийских игр в Токио. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Джалолов и восьмикратная участница олимпийских игр Оксана Чусовитина могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.