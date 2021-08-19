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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/olimpiyskomu-chempionu-baxodiru-djalolovu-podarili-skoda-kodiaq-20156416.html
Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ
Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ
Олимпийский чемпион по боксу Баходыр Джалолов с триумфом вернулся на свою малую родину. Здесь ему устроили торжественную встречу и вручили ключи от нового... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T17:34+0500
2021-08-19T17:39+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
бокс
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Узбекистана Тура Боболов вручил олимпийскому чемпиону по боксу Баходыру Джалолову ключи от автомобиля SKODA KODIAQ, сообщает пресс-служба областной администрации.Чествование победителя XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошло в четверг в Термезе. Здесь для чемпиона была устроена торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители государственных и общественных организаций, студенческая молодежь и юные спортсмены.Со спортсменом встретились и жители Сарыасийского района, где родился и вырос Баходыр Джалолов.Узбекистанский боксер завоевал золотую медаль в самой элитной весовой категории — свыше 91 кг, принеся в копилку сборной в финальный день соревнований третью награду высшей пробы.На ринге он сразился американцем Ричардом Торресом-младшим, одолев противника по итогам трех раундов со счетом 5:0.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/kto-predstavit-uzbekistan-na-paralimpiade-v-tokio--itogovyy-sostav-20144893.html
сурхандарьинская область
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бокс, сурхандарьинская область

Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ

17:34 19.08.2021 (обновлено: 17:39 19.08.2021)
840
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимиятаОлимпийскому чемпиону Баходиру Джалолову подарили SKODA KODIAQ
Олимпийскому чемпиону Баходиру Джалолову подарили SKODA KODIAQ - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийский чемпион по боксу Баходыр Джалолов с триумфом вернулся на свою малую родину. Здесь ему устроили торжественную встречу и вручили ключи от нового авто.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Узбекистана Тура Боболов вручил олимпийскому чемпиону по боксу Баходыру Джалолову ключи от автомобиля SKODA KODIAQ, сообщает пресс-служба областной администрации.
Чествование победителя XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошло в четверг в Термезе. Здесь для чемпиона была устроена торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители государственных и общественных организаций, студенческая молодежь и юные спортсмены.
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията

Олимпийского чемпиона по боксу Баходыра Джалолова встретили на малой родине героем.

Олимпийского чемпиона по боксу Баходыра Джалолова встретили на малой родине героем. - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията

Олимпийского чемпиона по боксу Баходыра Джалолова встретили на малой родине героем.

© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията

Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ.

Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ. - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията

Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ.

1/2
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията

Олимпийского чемпиона по боксу Баходыра Джалолова встретили на малой родине героем.

2/2
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията

Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ.

Со спортсменом встретились и жители Сарыасийского района, где родился и вырос Баходыр Джалолов.
Узбекистанский боксер завоевал золотую медаль в самой элитной весовой категории — свыше 91 кг, принеся в копилку сборной в финальный день соревнований третью награду высшей пробы.
На ринге он сразился американцем Ричардом Торресом-младшим, одолев противника по итогам трех раундов со счетом 5:0.
Спортсменка - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
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Кто представит Узбекистан на Паралимпиаде в Токио — итоговый состав
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