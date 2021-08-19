https://uz.sputniknews.ru/20210819/olimpiyskomu-chempionu-baxodiru-djalolovu-podarili-skoda-kodiaq-20156416.html

Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ

Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ

Олимпийский чемпион по боксу Баходыр Джалолов с триумфом вернулся на свою малую родину. Здесь ему устроили торжественную встречу и вручили ключи от нового... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T17:34+0500

2021-08-19T17:34+0500

2021-08-19T17:39+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

бокс

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Узбекистана Тура Боболов вручил олимпийскому чемпиону по боксу Баходыру Джалолову ключи от автомобиля SKODA KODIAQ, сообщает пресс-служба областной администрации.Чествование победителя XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошло в четверг в Термезе. Здесь для чемпиона была устроена торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители государственных и общественных организаций, студенческая молодежь и юные спортсмены.Со спортсменом встретились и жители Сарыасийского района, где родился и вырос Баходыр Джалолов.Узбекистанский боксер завоевал золотую медаль в самой элитной весовой категории — свыше 91 кг, принеся в копилку сборной в финальный день соревнований третью награду высшей пробы.На ринге он сразился американцем Ричардом Торресом-младшим, одолев противника по итогам трех раундов со счетом 5:0.

https://uz.sputniknews.ru/20210819/kto-predstavit-uzbekistan-na-paralimpiade-v-tokio--itogovyy-sostav-20144893.html

сурхандарьинская область

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бокс, сурхандарьинская область