Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ
17:34 19.08.2021 (обновлено: 17:39 19.08.2021)
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© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимиятаОлимпийскому чемпиону Баходиру Джалолову подарили SKODA KODIAQ
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийский чемпион по боксу Баходыр Джалолов с триумфом вернулся на свою малую родину. Здесь ему устроили торжественную встречу и вручили ключи от нового авто.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Узбекистана Тура Боболов вручил олимпийскому чемпиону по боксу Баходыру Джалолову ключи от автомобиля SKODA KODIAQ, сообщает пресс-служба областной администрации.
Чествование победителя XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошло в четверг в Термезе. Здесь для чемпиона была устроена торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители государственных и общественных организаций, студенческая молодежь и юные спортсмены.
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийского чемпиона по боксу Баходыра Джалолова встретили на малой родине героем.
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© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийского чемпиона по боксу Баходыра Джалолова встретили на малой родине героем.
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ.
2/2
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ.
1/2
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийского чемпиона по боксу Баходыра Джалолова встретили на малой родине героем.
2/2
© Пресс-служба Сурхандарьинского областного хокимията
Олимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ.
Со спортсменом встретились и жители Сарыасийского района, где родился и вырос Баходыр Джалолов.
Узбекистанский боксер завоевал золотую медаль в самой элитной весовой категории — свыше 91 кг, принеся в копилку сборной в финальный день соревнований третью награду высшей пробы.
На ринге он сразился американцем Ричардом Торресом-младшим, одолев противника по итогам трех раундов со счетом 5:0.