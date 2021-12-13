https://uz.sputniknews.ru/20211213/bayden-predal-soratnikov-i-planetu-21768383.html

Байден предал соратников и планету

Байден предал соратников и планету

Комитет по управлению земельными ресурсами США опубликовал данные, что Джо Байден, занявший пост как поборник экологически чистых источников энергии, за первый год выдал больше разрешений на бурение нефтегазовых скважин.

2021-12-13T11:34+0500

2021-12-13T11:34+0500

2021-12-13T11:34+0500

колумнисты

сша

экология

джо байден

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Если говорить конкретнее, то в уходящем году администрация Байдена в среднем выдает 330 разрешений в месяц на разведочное и добычное бурение. Это на тридцать пять процентов больше, чем делала команда Дональда Трампа в первый год нахождения того в Белом доме. Прежний глава Соединенных Штатов, хоть и был ярым поборником традиционной энергетики и впервые в истории сделал США экспортером природного газа, подписывал тогда в среднем по двести сорок пять разрешений в месяц. Более того, республиканцы не только за первый год президентства Трампа, но вообще за все время его правления выдавали буровикам меньше лицензий. Исключение составили только последние месяцы пребывания у власти, когда нефтегазовые компании, как пишет американская пресса, запасались разрешениями впрок, опасаясь прихода "зеленого" демократа. В тот период недропользователи получали по 450 разрешений ежемесячно.Страхи крупного бизнеса оказались совершенно беспочвенны. Только в апреле текущего года новое правительство одобрило рекордное количество заявок — 652, что с запасом перекрывает все лоббистские инициативы Дональда Трампа.Публикация статистики имела эффект разорвавшейся бомбы. Экоактивисты всех уровней обвинили Байдена в том, что вся его борьба за окружающую среду, включая выступления на недавнем саммите в Глазго, не более чем имитация и притворство. Действующий президент Соединенных Штатов из соратника и главной движущей силы тут же превратился чуть ли не в предателя.Возмущение защитников природы понятно. Более того, оно будет еще сильнее, если широкая общественность поймет одну простую вещь: экология сегодня — это всего лишь один из пунктов политической повестки. И не более.Сейчас в мире есть две основные финансовые силы — это Китай и США. Рассчитывать на Пекин в вопросах экологической революции в энергетике и промышленности явно не стоит, да китайцы, собственно, ничего и не обещают. Перед правительством и партией стоит главная задача: обеспечить устойчивый рост экономики и производства, что возможно только при плановом вводе новых генерирующих мощностей. Именно поэтому Китай на все требования снизить потребление угля отделывается вежливыми отговорками и одновременно планирует построить и ввести в строй к 2026 году восемнадцать новых атомных реакторов.Экологи возлагали надежды на Америку, но день сегодняшний максимально наглядно показывает, что Штаты традиционно очень эгоцентричны, а это автоматически влияет на все секторы и отрасли. Потому американская экологическая повестка для внутреннего и внешнего потребителя жестко привязана к электоральным циклам.Администрация Байдена заигрывает с нефтяниками не просто так. Энергетический кризис не знает границ, и океан для него не помеха. Купировать скачки цен и обеспечить потенциальных избирателей светом можно, только наращивая собственное производство. Возобновляемые источники пока — о чем очень не любят говорить апологеты зеленого энергоперехода — не могут даже близко заменить традиционные, проигрывая последним и в производственной мощности, и в надежности, и в независимости от погодных условий.Джо Байден, как и любой другой президент, не собирается ограничиваться одним сроком и уже сейчас работает на избирательную кампанию 2024 года. Штаб демократов, вне сомнения, учел собственный провал в 2016 году, когда Дональд Трамп выиграл во многом благодаря ставке на представителей промышленности, в частности нефтяников и угольщиков. Именно эту категорию граждан сейчас и обрабатывают политтехнологи путем реализации всевозможных льгот, благо ситуация на рынках и биржах позволяет списать все на заботу об интересах страны и ее граждан.Смерть Европы наступила только чтоСегодня в мире наблюдается резкий рост спроса на металлургический кокс. Тенденция настолько заметна, что в медийное пространство США, страны с наибольшими разведанными запасами угля и где добываются преимущественно каменные угли, часть которых идет на производство кокса, уже открыто вбрасываются идеи наращивания добычи.Более того, массового слушателя и читателя подводят к мысли, что неплохо бы законодательно ограничить экспорт угля в Китай, на который Вашингтон уже налагал заградительные пошлины при поставках металлопродукции.Если у команды демократов получится это реализовать, Джо Байден получит жирный плюс в агитационный буклет к следующим выборам. Его команда сможет с полным основанием заявлять, что смогла купировать рост цен на топливо для металлургов, сохранила рабочие места и не допустила резкого скачка цен на внутреннем рынке.Замедление падения добычи угля, а то и некоторый рост выбьют из рук Трампа, уже заявившего о своих амбициях на переизбрание, еще один козырь. Демократы заручатся поддержкой владельцев угольных предприятий, повысят собственную популярность в традиционно республиканских и по совместительству угледобывающих штатах вроде Вайоминга, Дакоты или Юты. Это позволит также успокоить профильные профсоюзы, играющие в национальной политике весьма заметную роль. Всего месяц назад сенатор-демократ от штата Западная Виргиния Джо Мэнчин под давлением местных угольных профсоюзов выступил против программы зеленой энергетики, продвигаемой его же партией.Для понимания масштаба демарша: речь идет о срыве программы стоимостью 550 миллиардов в рамках общегосударственного проекта в два триллиона долларов. Причем никто даже не скрывает, что сделано это было по требованию профсоюзов и чтобы включить угольщиков в свою избирательную команду.Разбирая экологическую повестку Америки, нужно держать в голове ряд малоизвестных фактов. Например, что буквально в первую неделю своей работы в Белом доме Байден подписал исполнительный ордер, запретив департаменту внутренних ресурсов выдачу разрешений на бурение. Однако губернаторы 14 штатов под управлением республиканцев это распоряжение просто проигнорировали. Например, судья в штате Луизиана просто отменил запрет.Демократы показательно бросились судиться со смутьянами, а когда процесс сошел с первых полос газет и основательно увяз в юридической казуистике, Вашингтон и департамент внутренних ресурсов без малейших угрызений совести передали нефтяникам дополнительные восемьдесят миллионов акров федеральных земель в районе Мексиканского залива.То есть обвинения экологов в адрес Байдена имеют все основания, ибо на словах президент США позиционирует себя как главного мирового борца за чистое экологичное будущее, а на деле он по части потакания углеводородной энергетике легко даст фору Дональду Трампу.Все происходящее, повторимся, не вызывает особой радости, ведь столь горячо и бурно обсуждаемое будущее планеты фактически не более чем пункт внутренних политических игрищ Америки. Той самой страны, которая действительно, учитывая ее вес на мировой арене и финансовые возможности, могла бы стать катализатором реальных изменений.Источник: РИА Новости

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сша, экология, джо байден