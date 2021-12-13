https://uz.sputniknews.ru/20211213/chislo-sovmestnyx-voennyx-ucheniy-rossii-v-tsentralnoy-azii-budet-uvelicheno-21770072.html

Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено

Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено

Одним из самых значимых совместных мероприятий ЦВО России в следующем году станет учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022".

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военные учения

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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Количество совместных мероприятий Центрального военного округа России и стран Центральной Азии в следующем году будет увеличено. Об этом проинформировал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.По его словам, активизация сотрудничества особенно актуальна с учетом нарастания военных угроз в Центральноазиатском регионе. В этой связи необходимо развивать умения и навыки коалиционных и объединенных группировок войск в 2022 году и увеличивать количество мероприятий совместной подготовки. Наиболее значимым станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", подчеркнул Лапин.Он напомнил, что в этом году, реагируя на угрозы в Центральноазиатском регионе, ЦВО провел около 50 международных мероприятий. Речь, в частности, об одиннадцати основных учениях, которые прошли на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с участием подразделений от вооруженных сил десяти союзных государств.Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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