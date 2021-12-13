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Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено
Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено
Одним из самых значимых совместных мероприятий ЦВО России в следующем году станет учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022".
2021-12-13T14:12+0500
2021-12-13T14:13+0500
общество
центральная азия
одкб
военные учения
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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Количество совместных мероприятий Центрального военного округа России и стран Центральной Азии в следующем году будет увеличено. Об этом проинформировал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.По его словам, активизация сотрудничества особенно актуальна с учетом нарастания военных угроз в Центральноазиатском регионе. В этой связи необходимо развивать умения и навыки коалиционных и объединенных группировок войск в 2022 году и увеличивать количество мероприятий совместной подготовки. Наиболее значимым станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", подчеркнул Лапин.Он напомнил, что в этом году, реагируя на угрозы в Центральноазиатском регионе, ЦВО провел около 50 международных мероприятий. Речь, в частности, об одиннадцати основных учениях, которые прошли на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с участием подразделений от вооруженных сил десяти союзных государств.Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.
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центральная азия, одкб, военные учения

Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено

14:12 13.12.2021 (обновлено: 14:13 13.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровВоенные учения Узбекистан-Россия
Военные учения Узбекистан-Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Одним из самых значимых совместных мероприятий ЦВО России в следующем году станет учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022".
ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Количество совместных мероприятий Центрального военного округа России и стран Центральной Азии в следующем году будет увеличено. Об этом проинформировал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
По его словам, активизация сотрудничества особенно актуальна с учетом нарастания военных угроз в Центральноазиатском регионе. В этой связи необходимо развивать умения и навыки коалиционных и объединенных группировок войск в 2022 году и увеличивать количество мероприятий совместной подготовки.
Наиболее значимым станет совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", подчеркнул Лапин.
Он напомнил, что в этом году, реагируя на угрозы в Центральноазиатском регионе, ЦВО провел около 50 международных мероприятий. Речь, в частности, об одиннадцати основных учениях, которые прошли на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с участием подразделений от вооруженных сил десяти союзных государств.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.
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