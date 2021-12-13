https://uz.sputniknews.ru/20211213/elena-yakovleva-primerila-tyubeteyku-i-pokorila-set---foto-21765053.html

Елена Яковлева примерила тюбетейку и покорила Сеть — фото

Елена Яковлева примерила тюбетейку и покорила Сеть — фото

Творческий вечер народной артистки России прошел в Ташкенте

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общество

мультимедиа

актриса

тюбетейка

вечер

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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Популярная российская актриса, народная артистка России Елена Яковлева побывала в Узбекистане, сообщает Русский дом в Ташкенте в своем Facebook-аккаунте.Творческий вечер известной артистки прошел 8 декабря в Государственном Молодежном театре Узбекистана под эгидой Русского дома и при поддержке Госкорпорации "Росатом".Актриса рассказала интересные и забавные случаи из своей биографии, о поступлении в ГИТИС, театре "Современник", учителях и наставниках, своих нынешних проектах.Елена Яковлева родилась в Житомирской области Украины. С юности мечтала учиться в московском ГИТИСе, куда и поступила с первой попытки, впечатлив приемную комиссию отрывком из романа Льва Толстого "Воскресение". После учебы устроилась в "Современник", где и проработала большую часть своей жизни.У актрисы множество наград, среди которых премии "Ника", "ТЭФИ", "Золотой орел". На счету Яковлевой более 20 работ в спектаклях и антрепризах, более 70 ролей в кино. Самые яркие киноработы актрисы: "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", "Петербургские тайны" и "Каменская".

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мультимедиа , актриса, тюбетейка, вечер