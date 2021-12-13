Общество
Елена Яковлева примерила тюбетейку и покорила Сеть — фото
08:00 13.12.2021 (обновлено: 08:55 13.12.2021)
© Официальная страница Русского дома в Ташкенте в FacebookТворческий вечер Елены Яковлевой в Ташкенте
© Официальная страница Русского дома в Ташкенте в Facebook
Творческий вечер народной артистки России прошел в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Популярная российская актриса, народная артистка России Елена Яковлева побывала в Узбекистане, сообщает Русский дом в Ташкенте в своем Facebook-аккаунте.
Творческий вечер известной артистки прошел 8 декабря в Государственном Молодежном театре Узбекистана под эгидой Русского дома и при поддержке Госкорпорации "Росатом".
"С первых же минут на сцене она очаровала ташкентского зрителя своей невероятной простотой и душевностью без всякого намека на звездность. Застенчивая, ироничная, спокойная, обладающая невероятным обаянием, легкостью, чувством юмора и тонкой самоиронией", — говорится в сообщении.
Актриса рассказала интересные и забавные случаи из своей биографии, о поступлении в ГИТИС, театре "Современник", учителях и наставниках, своих нынешних проектах.
© Официальная страница Русского дома в Ташкенте в FacebookТворческий вечер Елены Яковлевой в Ташкенте
Творческий вечер Елены Яковлевой в Ташкенте
© Официальная страница Русского дома в Ташкенте в Facebook
Елена Яковлева родилась в Житомирской области Украины. С юности мечтала учиться в московском ГИТИСе, куда и поступила с первой попытки, впечатлив приемную комиссию отрывком из романа Льва Толстого "Воскресение". После учебы устроилась в "Современник", где и проработала большую часть своей жизни.
У актрисы множество наград, среди которых премии "Ника", "ТЭФИ", "Золотой орел". На счету Яковлевой более 20 работ в спектаклях и антрепризах, более 70 ролей в кино. Самые яркие киноработы актрисы: "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", "Петербургские тайны" и "Каменская".