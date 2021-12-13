https://uz.sputniknews.ru/20211213/gasparyan-o-nadejnosti-drujby-mejdu-ukrainoy-i-ssha--video-21772365.html
Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео
Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео
Армен Гаспарян прокомментировал прокомментировал споры в общественных кругах Украины
2021-12-13T16:54+0500
2021-12-13T16:54+0500
2021-12-13T16:54+0500
видео
украина
комментарий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21771973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_991852be1e74482c39060c8c1e6ad9a4.jpg
Журналист уверен, что если в стране произойдут события по примеру Афганистана, США поступит так же, как и с другими странами."До этого кинули генанцвале, вполне себе в 2008 году, потом кинули Гуайдо, чем вы-то лучше? Ну понятно, вас больше, но больше – не значит лучше", заявил Гаспарян.Что думает политолог о заявлении Тихановской представителю Евросовета, нервном срыве Саакашвили и непризнании Молдовой выборов в Приднестровье в нашем видео на канале Sputnik на русском.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21771973_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21fecb6c5cd028236719878abf89dd36.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, комментарий, видео
Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео
Армен Гаспарян прокомментировал прокомментировал споры в общественных кругах Украины
Журналист уверен, что если в стране произойдут события по примеру Афганистана, США поступит так же, как и с другими странами.
"До этого кинули генанцвале, вполне себе в 2008 году, потом кинули Гуайдо, чем вы-то лучше? Ну понятно, вас больше, но больше – не значит лучше", заявил Гаспарян.
Что думает политолог о заявлении Тихановской представителю Евросовета, нервном срыве Саакашвили и непризнании Молдовой выборов в Приднестровье в нашем видео на канале Sputnik на русском.