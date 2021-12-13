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Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео
Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео
Армен Гаспарян прокомментировал прокомментировал споры в общественных кругах Украины
2021-12-13T16:54+0500
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Журналист уверен, что если в стране произойдут события по примеру Афганистана, США поступит так же, как и с другими странами."До этого кинули генанцвале, вполне себе в 2008 году, потом кинули Гуайдо, чем вы-то лучше? Ну понятно, вас больше, но больше – не значит лучше", заявил Гаспарян.Что думает политолог о заявлении Тихановской представителю Евросовета, нервном срыве Саакашвили и непризнании Молдовой выборов в Приднестровье в нашем видео на канале Sputnik на русском.
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украина, комментарий, видео

Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео

16:54 13.12.2021
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Армен Гаспарян прокомментировал прокомментировал споры в общественных кругах Украины
Журналист уверен, что если в стране произойдут события по примеру Афганистана, США поступит так же, как и с другими странами.
"До этого кинули генанцвале, вполне себе в 2008 году, потом кинули Гуайдо, чем вы-то лучше? Ну понятно, вас больше, но больше – не значит лучше", заявил Гаспарян.
Что думает политолог о заявлении Тихановской представителю Евросовета, нервном срыве Саакашвили и непризнании Молдовой выборов в Приднестровье в нашем видео на канале Sputnik на русском.
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