https://uz.sputniknews.ru/20211213/gasparyan-o-nadejnosti-drujby-mejdu-ukrainoy-i-ssha--video-21772365.html

Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео

Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео

Армен Гаспарян прокомментировал прокомментировал споры в общественных кругах Украины

2021-12-13T16:54+0500

2021-12-13T16:54+0500

2021-12-13T16:54+0500

видео

украина

комментарий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21771973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_991852be1e74482c39060c8c1e6ad9a4.jpg

Журналист уверен, что если в стране произойдут события по примеру Афганистана, США поступит так же, как и с другими странами."До этого кинули генанцвале, вполне себе в 2008 году, потом кинули Гуайдо, чем вы-то лучше? Ну понятно, вас больше, но больше – не значит лучше", заявил Гаспарян.Что думает политолог о заявлении Тихановской представителю Евросовета, нервном срыве Саакашвили и непризнании Молдовой выборов в Приднестровье в нашем видео на канале Sputnik на русском.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, комментарий, видео