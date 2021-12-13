https://uz.sputniknews.ru/20211213/massovaya-avariya-v-tashkente-srazu-sem-avto-stolknulis-na-doroge-21768655.html

Массовая авария в Ташкенте: сразу восемь авто столкнулись на дороге

Массовая авария в Ташкенте: сразу восемь авто столкнулись на дороге

Дорожное происшествие спровоцировал водитель автобуса марки "Isuzu": он не справился с управлением своим транспортным средством.

2021-12-13T11:46+0500

2021-12-13T11:46+0500

2021-12-13T12:27+0500

происшествия

ташкент

дтп

авария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21768628_0:31:999:592_1920x0_80_0_0_84ead1c4520e01c48fb872d86eb82c66.jpg

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Страшная авария произошла накануне днем в Ташкенте. На трассе столкнулись сразу семь автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.О деталях ДТП сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.Все случилось на перекрестке Домрабад в Чиланзарском районе. Дорожное происшествие спровоцировал водитель автобуса марки "Isuzu": он не справился с управлением своим транспортным средством. В аварии участвовали автомобили "Labo", "Spark", "Nexia-3", "Matiz", "Matiz", "Lacetti" и "Nexia-2".При этом пассажир автобуса и водитель "Labo" получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь. О пострадавших в массовом ДТП не сообщается.По факту столкновения проводится доследственная проверка.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, дтп, авария