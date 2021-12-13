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https://uz.sputniknews.ru/20211213/massovaya-avariya-v-tashkente-srazu-sem-avto-stolknulis-na-doroge-21768655.html
Массовая авария в Ташкенте: сразу восемь авто столкнулись на дороге
Массовая авария в Ташкенте: сразу восемь авто столкнулись на дороге
Дорожное происшествие спровоцировал водитель автобуса марки "Isuzu": он не справился с управлением своим транспортным средством.
2021-12-13T11:46+0500
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происшествия
ташкент
дтп
авария
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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Страшная авария произошла накануне днем в Ташкенте. На трассе столкнулись сразу семь автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.О деталях ДТП сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.Все случилось на перекрестке Домрабад в Чиланзарском районе. Дорожное происшествие спровоцировал водитель автобуса марки "Isuzu": он не справился с управлением своим транспортным средством. В аварии участвовали автомобили "Labo", "Spark", "Nexia-3", "Matiz", "Matiz", "Lacetti" и "Nexia-2".При этом пассажир автобуса и водитель "Labo" получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь. О пострадавших в массовом ДТП не сообщается.По факту столкновения проводится доследственная проверка.
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ташкент, дтп, авария

Массовая авария в Ташкенте: сразу восемь авто столкнулись на дороге

11:46 13.12.2021 (обновлено: 12:27 13.12.2021)
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаМассовая авария в Ташкенте.
Массовая авария в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
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Дорожное происшествие спровоцировал водитель автобуса марки "Isuzu": он не справился с управлением своим транспортным средством.
ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Страшная авария произошла накануне днем в Ташкенте. На трассе столкнулись сразу семь автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.
О деталях ДТП сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
Все случилось на перекрестке Домрабад в Чиланзарском районе. Дорожное происшествие спровоцировал водитель автобуса марки "Isuzu": он не справился с управлением своим транспортным средством. В аварии участвовали автомобили "Labo", "Spark", "Nexia-3", "Matiz", "Matiz", "Lacetti" и "Nexia-2".
При этом пассажир автобуса и водитель "Labo" получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь. О пострадавших в массовом ДТП не сообщается.
По факту столкновения проводится доследственная проверка.
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