https://uz.sputniknews.ru/20211213/pianist-iz-uzbekistana-zanyal-2-e-mesto-na-konkurse-v-minske-21772023.html

Пианист из Узбекистана занял 2-е место на конкурсе в Минске

Пианист из Узбекистана занял 2-е место на конкурсе в Минске

Многие из участников смотра, по словам организаторов, стали настоящим открытием мира музыки.

2021-12-13T16:49+0500

2021-12-13T16:49+0500

2021-12-13T16:49+0500

культура

узбекистан

минск

конкурс

пианино

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Минске завершился международный конкурс пианистов "Минск-2021". На одной сцене выступили лучшие музыканты из Узбекистана, Беларуси, России, Армении, Казахстана, Китая и Украины.Многие из них, по словам организаторов, стали настоящим открытием мира музыки.По итогам отбора первое место занял Арсений Мерзлов из России, второе место - Никита Стеценко из Узбекистана, а третье разделили Валентин Малинин (Россия) и Владислав Хандогий (Беларусь), передает местное агентство БЕЛТА.Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, организаторам конкурса удалось объединить большое количество участников и привлечь аудиторию слушателей. Музыкальный смотр проходил в соответствии с санитарными требованиями."Это было очень трудное испытание для меня. Я никогда не участвовал на таких больших конкурсах. Для меня это гора, которую я преодолел", - написал Никита Стеценко на своей странице в Facebook.Исполнитель поблагодарил всех своих учителей и близких.Юноша признался, что ощущал мощную поддержку на протяжении всех своих выступлений на конкурсе. Именно эта энергия придавала ему сил.Международный конкурс пианистов проходил в столице Беларуси в шестой раз. В Минске встретились пианисты в возрасте от 16 до 30 лет, они исполняли произведения наизусть. Выступления оценивало жюри из числа педагогических работников, мастеров музыкального искусства Беларуси и зарубежных стран.

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узбекистан, минск, конкурс, пианино