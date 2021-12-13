https://uz.sputniknews.ru/20211213/pod-moskvoy-sgorel-avtovoz-s-uzbekskimi-mashinami--video-21773997.html

Под Москвой сгорел автовоз с узбекскими машинами — видео

Под Москвой сгорел автовоз с узбекскими машинами — видео

Инцидент произошел в воскресенье. Возгорание началось в кабине грузовика, а затем перекинулось на прицеп.

2021-12-13T18:54+0500

2021-12-13T18:54+0500

2021-12-13T18:54+0500

происшествия

москва

грузовик

машина

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Московской области при транспортировки автомобилей узбекского производителя UzAuto Motors загорелся автовоз, сообщили в компании.Как отмечается, инцидент произошел 12 декабря. Возгорание началось в кабине грузовика, а затем перекинулось на прицеп. В результате три из восьми автомобилей повреждены. Жертв и пострадавших среди людей нет.В компании пояснили, что грузовик принадлежал российскому автоперевозчику. Легковушки транспортировались между дилерами. Они были в собственности российского заказчика и застрахованы.В настоящее время проводятся пожаро-технические экспертизы, устанавливаются причины произошедшего, пояснили в UzAuto Motors.

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москва, грузовик, машина