https://uz.sputniknews.ru/20211213/pod-moskvoy-sgorel-avtovoz-s-uzbekskimi-mashinami--video-21773997.html
Под Москвой сгорел автовоз с узбекскими машинами — видео
Под Москвой сгорел автовоз с узбекскими машинами — видео
Инцидент произошел в воскресенье. Возгорание началось в кабине грузовика, а затем перекинулось на прицеп.
2021-12-13T18:54+0500
2021-12-13T18:54+0500
2021-12-13T18:54+0500
происшествия
москва
грузовик
машина
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Московской области при транспортировки автомобилей узбекского производителя UzAuto Motors загорелся автовоз, сообщили в компании.Как отмечается, инцидент произошел 12 декабря. Возгорание началось в кабине грузовика, а затем перекинулось на прицеп. В результате три из восьми автомобилей повреждены. Жертв и пострадавших среди людей нет.В компании пояснили, что грузовик принадлежал российскому автоперевозчику. Легковушки транспортировались между дилерами. Они были в собственности российского заказчика и застрахованы.В настоящее время проводятся пожаро-технические экспертизы, устанавливаются причины произошедшего, пояснили в UzAuto Motors.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, грузовик, машина
Под Москвой сгорел автовоз с узбекскими машинами — видео
Инцидент произошел в воскресенье. Возгорание началось в кабине грузовика, а затем перекинулось на прицеп.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
В Московской области при транспортировки автомобилей узбекского производителя UzAuto Motors загорелся автовоз, сообщили
в компании.
Как отмечается, инцидент произошел 12 декабря. Возгорание началось в кабине грузовика, а затем перекинулось на прицеп. В результате три из восьми автомобилей повреждены. Жертв и пострадавших среди людей нет.
В компании пояснили, что грузовик принадлежал российскому автоперевозчику. Легковушки транспортировались между дилерами. Они были в собственности российского заказчика и застрахованы.
В настоящее время проводятся пожаро-технические экспертизы, устанавливаются причины произошедшего, пояснили в UzAuto Motors.