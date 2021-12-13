https://uz.sputniknews.ru/20211213/proezd-v-stolichnom-transporte-mojet-podorojat-21767964.html
Проезд в столичном транспорте может подорожать
Проезд в столичном транспорте может подорожать
В автобусах и метро Ташкента вводятся дифференцированные тарифы оплаты проезда в зависимости от количества рейсов.
2021-12-13T11:06+0500
2021-12-13T11:06+0500
2021-12-13T11:06+0500
общество
метро
транспорт
плата за проезд
тарифы
автобусы
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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Опубликован проект постановления хокима города Ташкента "Об утверждении новых тарифов".В частности, чтобы повысить финансовую эффективность столичных перевозчиков планируется расширить охват пассажиров, которые пользуются транспортными картами.Кроме того, тарифы на проезд в общественном транспорте Ташкента будут зависеть от количества рейсов.Все это позволит снизить убытки пассажирского транспорта и улучшить качество услуг.С 1 января 2022 года устанавливается оплата за проезд на территории Ташкента:Вводятся дифференцированные тарифные планы при использовании карты в городском транспорте - теперь стоимость поездки в автобусе или метро будет зависеть от количества рейсов.С 15 августа 2019 года стоимость проезда на муниципальных, коммерческих, а также пригородных маршрутах в черте города, составляет 1400 сумов.
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метро, транспорт, плата за проезд, тарифы, автобусы
Проезд в столичном транспорте может подорожать
В автобусах и метро Ташкента вводятся дифференцированные тарифы оплаты проезда в зависимости от количества рейсов.
ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik
. Опубликован проект
постановления хокима города Ташкента "Об утверждении новых тарифов".
В частности, чтобы повысить финансовую эффективность столичных перевозчиков планируется расширить охват пассажиров, которые пользуются транспортными картами.
Кроме того, тарифы на проезд в общественном транспорте Ташкента будут зависеть от количества рейсов.
Все это позволит снизить убытки пассажирского транспорта и улучшить качество услуг.
С 1 января 2022 года устанавливается оплата за проезд на территории Ташкента:
на одного пассажира - 1 700 (одна тысяча семьсот) сумов;
за услуги по перевозке багажа одного пассажира - 3000 (три тысячи) сумов.
Вводятся дифференцированные тарифные планы при использовании карты в городском транспорте - теперь стоимость поездки в автобусе или метро будет зависеть от количества рейсов.
С 15 августа 2019 года стоимость проезда на муниципальных, коммерческих, а также пригородных маршрутах в черте города, составляет 1400 сумов.