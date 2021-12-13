https://uz.sputniknews.ru/20211213/proezd-v-stolichnom-transporte-mojet-podorojat-21767964.html

Проезд в столичном транспорте может подорожать

Проезд в столичном транспорте может подорожать

В автобусах и метро Ташкента вводятся дифференцированные тарифы оплаты проезда в зависимости от количества рейсов.

2021-12-13T11:06+0500

2021-12-13T11:06+0500

2021-12-13T11:06+0500

общество

метро

транспорт

плата за проезд

тарифы

автобусы

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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Опубликован проект постановления хокима города Ташкента "Об утверждении новых тарифов".В частности, чтобы повысить финансовую эффективность столичных перевозчиков планируется расширить охват пассажиров, которые пользуются транспортными картами.Кроме того, тарифы на проезд в общественном транспорте Ташкента будут зависеть от количества рейсов.Все это позволит снизить убытки пассажирского транспорта и улучшить качество услуг.С 1 января 2022 года устанавливается оплата за проезд на территории Ташкента:Вводятся дифференцированные тарифные планы при использовании карты в городском транспорте - теперь стоимость поездки в автобусе или метро будет зависеть от количества рейсов.С 15 августа 2019 года стоимость проезда на муниципальных, коммерческих, а также пригородных маршрутах в черте города, составляет 1400 сумов.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

метро, транспорт, плата за проезд, тарифы, автобусы