https://uz.sputniknews.ru/20211213/rossiya-ukrepila-bazu-v-tadjikistane-30-novymi-tankami-21766941.html

Россия укрепила базу в Таджикистане 30 новыми танками — видео

Россия укрепила базу в Таджикистане 30 новыми танками — видео

Техника будет задействована в более чем 40 разноплановых учениях

2021-12-13T09:50+0500

2021-12-13T09:50+0500

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россия

таджикистан

учения

военная база

танк

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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. На 201-ю российскую военную базу в Таджикистане поступили новые танки Т-72Б3М. Техника будет задействована в 40 разноплановых учениях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).На вооружение российской базы в Таджикистане передано 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.Расположенная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами, расположена в Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.Боевая машина Т-72Б3М оснащена новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Кроме того, проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Это позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

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таджикистан, учения, военная база, танк