Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211213/umer-kinorejisser-sergey-solovev-21777633.html
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Народного артиста России не стало в понедельник. В Минкультуре его смерть назвали огромной потерей для всей страны.
2021-12-13T22:11+0500
2021-12-13T22:11+0500
россия
умер
кинорежиссер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21777598_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_97bf41214aff7a41150e576b8ced47be.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В понедельник на 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев, сообщает РИА Новости.Он снял культовый советский фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и другие.Его работы отмечены российскими и зарубежными наградами, в частности, "Кинотавр" в Сочи, МКФ в Сан-Себастьяне и в Венеции.В Минкультуре смерть режиссера назвали огромной потерей для всей страны.Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0d/21777598_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b6d6b2f6774e87577a66ff725f167755.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
умер, кинорежиссер

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

22:11 13.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТворческая встреча с кинорежиссером С. Соловьевым
Творческая встреча с кинорежиссером С. Соловьевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Народного артиста России не стало в понедельник. В Минкультуре его смерть назвали огромной потерей для всей страны.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В понедельник на 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев, сообщает РИА Новости.
Он снял культовый советский фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и другие.
Его работы отмечены российскими и зарубежными наградами, в частности, "Кинотавр" в Сочи, МКФ в Сан-Себастьяне и в Венеции.
В Минкультуре смерть режиссера назвали огромной потерей для всей страны.
"Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", — говорится в телеграмме министерства, адресованной Союзу кинематографистов РФ.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:11Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
22:00Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
21:44В Ташкенте арестовали правоохранителей, обвинивших двух женщин в проституции
20:43Чем узбекский рынок привлекает российский бизнес — видео
20:30В шоколаде: китайцы и американцы скупают российские сладости
20:18Видео: ядерная война или потепление отношений - эксперт о встрече Путина и Байдена
19:51"Джихад" продолжается: афганские игиловцы берут на прицел Узбекистан
19:35В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "омикрон"
19:14На Узбекистан надвигаются затяжные новогодние выходные
19:06Как евразийская интеграция поможет демографии Узбекистана - видео
18:54Под Москвой сгорел автовоз с узбекскими машинами — видео
17:37Откуда в Россию приезжали на работу в 2021 году
16:55Ситуация тяжелая, но привычная — эксперт о голоде в Афганистане
16:54Гаспарян о надежности дружбы между Украиной и США – видео
16:49"Моргенштерн года" - в честь рэпера создали особую музыкальную номинацию
16:49Пианист из Узбекистана занял призовое место на международном конкурсе
16:36Дело вкуса: Лукашенко высказался о непризнании его Западом
15:46Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией
15:11В Ташобласти отменено решение прежнего хокима: деньги вернутся в бюджет
14:57Самая красивая в мире: итоги конкурса "Мисс Вселенная-2021"