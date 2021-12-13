https://uz.sputniknews.ru/20211213/umer-kinorejisser-sergey-solovev-21777633.html

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Народного артиста России не стало в понедельник. В Минкультуре его смерть назвали огромной потерей для всей страны.

2021-12-13T22:11+0500

2021-12-13T22:11+0500

2021-12-13T22:11+0500

россия

умер

кинорежиссер

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В понедельник на 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев, сообщает РИА Новости.Он снял культовый советский фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и другие.Его работы отмечены российскими и зарубежными наградами, в частности, "Кинотавр" в Сочи, МКФ в Сан-Себастьяне и в Венеции.В Минкультуре смерть режиссера назвали огромной потерей для всей страны.Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".

россия

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умер, кинорежиссер