https://uz.sputniknews.ru/20211213/umer-kinorejisser-sergey-solovev-21777633.html
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Народного артиста России не стало в понедельник. В Минкультуре его смерть назвали огромной потерей для всей страны.
2021-12-13T22:11+0500
2021-12-13T22:11+0500
2021-12-13T22:11+0500
россия
умер
кинорежиссер
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В понедельник на 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев, сообщает РИА Новости.Он снял культовый советский фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и другие.Его работы отмечены российскими и зарубежными наградами, в частности, "Кинотавр" в Сочи, МКФ в Сан-Себастьяне и в Венеции.В Минкультуре смерть режиссера назвали огромной потерей для всей страны.Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".
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MIA „Rosiya Segodnya“
умер, кинорежиссер
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
Народного артиста России не стало в понедельник. В Минкультуре его смерть назвали огромной потерей для всей страны.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
В понедельник на 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев, сообщает РИА Новости
.
Он снял культовый советский фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и другие.
Его работы отмечены российскими и зарубежными наградами, в частности, "Кинотавр" в Сочи, МКФ в Сан-Себастьяне и в Венеции.
В Минкультуре смерть режиссера назвали огромной потерей для всей страны.
"Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", — говорится в телеграмме министерства, адресованной Союзу кинематографистов РФ.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".