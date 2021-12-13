https://uz.sputniknews.ru/20211213/v-shokolade-kitaytsy-i-amerikantsy-skupayut-rossiyskie-sladosti-21774205.html

В шоколаде: китайцы и американцы скупают российские сладости

В шоколаде: китайцы и американцы скупают российские сладости

Пломбир в вафельном стаканчике особенно полюбили в южных штатах, таких как Флорида, Калифорния. Причем его можно купить именно в стаканчике, а не целым ведром, как это принято в США.

2021-12-13T20:30+0500

2021-12-13T20:30+0500

2021-12-13T20:30+0500

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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Россия обогнала Швейцарию по поставкам шоколада и вошла в первую десятку лидеров рынка, сообщает РИА Новости. Львиная доля экспорта уходит в Китай. Высок спрос и на Ближнем Востоке.Со сладким по мируПрошлогодние показатели экспорта — 295,7 тысячи тонн на 729,2 миллиона долларов. В этом году поставки резко увеличились, отмечают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).За восемь месяцев — 838,5 миллиона долларов. У Швейцарии — 819.Россия теперь на десятом месте в рейтинге поставщиков шоколада. На первом — Германия, на втором — Бельгия, на третьем — Италия.Российский экспорт растет пять лет подряд - сегодня продукция поступает в 92 страны. Больше всего отправляется в Китай, где российский шоколад ценят за натуральность.Поставки увеличиваются и за счет новых направлений — Сербии, Бразилии, Нигерии и Ближнего Востока."Шоколадный бизнес процветает. Нарастили экспорт, несмотря на коронакризис. А у европейских компаний проблемы", — отмечает Карен Налбандян, генеральный директор ООО "Главторг".Зарубежные потребители также распробовали российские пастилу и зефир. В странах Юго-Восточной Азии набирают популярность вафли.Российские сладости оценили и за океаном. В первом квартале 2021-го американцы купили русского мороженого на 4,7 миллиона долларов — почти две тысячи тонн, подсчитали в федеральном центре "Агроэкспорт" Минсельхоза.Конечно, для США это капля в море. Там этот рынок — 20 миллиардов долларов в год. Тем не менее ожидается, что спрос на российский продукт будет расти на десятки процентов.Пломбир в вафельном стаканчике особенно полюбили в южных штатах, таких как Флорида, Калифорния. Причем его можно купить именно в стаканчике, а не целым ведром, как это принято в США. Кроме того, российский десерт не такой приторно сладкий, как обычно в Америке, что большой плюс.Хотя для потребителя это далеко не дешевая покупка. Если литр американского пломбира среднего качества стоит около шести долларов, то за маленький "русский стаканчик" придется выложить от трех с половиной до четырех.Китайцы в первом квартале купили в России мороженого на 2,6 миллиона долларов, это второй результат. Третий и четвертый — у Монголии и Украины. Всего экспорт увеличился на 61 процент, до 14 миллионов.За пять лет этот показатель вырос вдвое, с 13 до 25 тысяч тонн в год. В 2020-м Россия вошла в двадцатку крупнейших поставщиков с долей 1,2 процента.В прошлом году российские производители выпустили 3,85 миллиона тонн кондитерских изделий. По итогам 2021-го ожидают четыре миллиона.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, китай, шоколад