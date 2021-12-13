https://uz.sputniknews.ru/20211213/video-yadernaya-voyna-ili-poteplenie-otnosheniy---ekspert-o-vstreche-putina-i-baydena-21776651.html
Видео: ядерная война или потепление отношений - эксперт о встрече Путина и Байдена
Видео: ядерная война или потепление отношений - эксперт о встрече Путина и Байдена
Возможно ли введение против России так называемых "адских" санкций? Опасно ли для страны отключение от SWIFT? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью Sputnik.
2021-12-13T20:18+0500
2021-12-13T20:18+0500
2021-12-13T20:22+0500
видео
сша
владимир путин
встреча
джо байден
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Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена? В студии Sputnik вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым мы подвели главные итоги переговоров президентов России и США. Среди главных тем – возможность введения против России так называемых "адских" санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия – НАТО", риск повторения "Карибского кризиса" и новое устройство мира.
сша
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сша, владимир путин, встреча, джо байден, видео
Видео: ядерная война или потепление отношений - эксперт о встрече Путина и Байдена
20:18 13.12.2021 (обновлено: 20:22 13.12.2021)
Возможно ли введение против России так называемых "адских" санкций? Опасно ли для страны отключение от SWIFT? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью Sputnik.
Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена?
В студии Sputnik вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым мы подвели главные итоги переговоров президентов России и США.
Среди главных тем – возможность введения против России так называемых "адских" санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия – НАТО", риск повторения "Карибского кризиса" и новое устройство мира.