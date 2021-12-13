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Видео: ядерная война или потепление отношений - эксперт о встрече Путина и Байдена
Видео: ядерная война или потепление отношений - эксперт о встрече Путина и Байдена
Возможно ли введение против России так называемых "адских" санкций? Опасно ли для страны отключение от SWIFT? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью Sputnik.
2021-12-13T20:18+0500
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владимир путин
встреча
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Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена? В студии Sputnik вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым мы подвели главные итоги переговоров президентов России и США. Среди главных тем – возможность введения против России так называемых "адских" санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия – НАТО", риск повторения "Карибского кризиса" и новое устройство мира.
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сша, владимир путин, встреча, джо байден, видео

Видео: ядерная война или потепление отношений - эксперт о встрече Путина и Байдена

20:18 13.12.2021 (обновлено: 20:22 13.12.2021)
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Возможно ли введение против России так называемых "адских" санкций? Опасно ли для страны отключение от SWIFT? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью Sputnik.
Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена?
В студии Sputnik вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым мы подвели главные итоги переговоров президентов России и США.
Среди главных тем – возможность введения против России так называемых "адских" санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия – НАТО", риск повторения "Карибского кризиса" и новое устройство мира.
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