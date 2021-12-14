Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20211214/21787433.html
Как будет выглядеть открытие Олимпиады-2024 в Париже - фото
Как будет выглядеть открытие Олимпиады-2024 в Париже - фото
Организаторы олимпийских игр опубликовали 3D-проект красочного шоу. Первые виртуальные "фотографии" церемонии открытия олимпиады в Париже - в нашей подборке.
2021-12-14T22:30+0500
2021-12-14T22:30+0500
фото
мультимедиа
париж
проект
олимпиада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21787439_0:1:2500:1407_1920x0_80_0_0_dec40441ddf9bc43e38f51fef8fa3504.jpg
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0e/21787439_624:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_06a4a7766e74c6f031c0987c86a88ce0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа , париж, проект, олимпиада

Как будет выглядеть открытие Олимпиады-2024 в Париже - фото

22:30 14.12.2021
Подписаться на
Организаторы олимпийских игр опубликовали 3D-проект красочного шоу. Первые виртуальные "фотографии" церемонии открытия олимпиады в Париже - в нашей подборке.
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Paris 2024 / Florian Hulleu

Визуализация церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Гороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогноз
22:30Как будет выглядеть открытие Олимпиады-2024 в Париже - фото
21:58Трагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент
21:30Вытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видео
21:19В Узбекистане решено увеличить количество частных школ
20:45Как румынские "партизаны" уничтожили запасы топлива Пентагона
20:35Тендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции
19:58Узбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
18:01В Ташкенте вспыхнул пассажирский автобус — видео
17:38Две новые газотурбинные установки появятся на Ташкентской ТЭЦ
17:03Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта
16:46Танцовщица Паризода получила награду от ОВД Узбекистана — видео
15:36В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег
15:31Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России
14:51Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане
14:27Аскар Акаев вернулся в Кыргызстан
13:57Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"
13:40Муниса Ризаева показала редкое детское фото и заинтриговала поклонников
13:22Численность населения Узбекистана 2021
13:09Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке