https://uz.sputniknews.ru/20211214/lukashenko-prigotovil-ukraine-syurpriz-na-desyatki-millionov-dollarov-21781732.html

Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов

Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов

В Беларуси приняли постановление, согласно которому импорт ряда товаров, имеющих украинское происхождение, будет производиться по разовым лицензиям.

2021-12-14T11:41+0500

2021-12-14T11:41+0500

2021-12-14T11:41+0500

колумнисты

александр лукашенко

украина

товар

импорт

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Согласно преамбуле документа, сделано это в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли.Под ограничения попали 36 товарных позиций, общий объем экспорта которых с Украины в Беларусь в 2020 году составил 114 миллионов долларов, по данным украинской таможенной статистики. Или десять процентов товарного украинского экспорта в эту страну. Ограничения вводятся на полгода. Новое постановление является лишь продолжением украинско-белорусской торговой войны, которая была инициирована Украиной весной нынешнего года.Украина, в свою очередь, использовала Белоруссию, явно с ведома властей государства, для ввоза в Россию ряда запрещенных украинских товаров под видом товаров белорусского производства. В частности, торгового и электрического оборудования, сельскохозяйственной техники, комплектующих к железнодорожной технике и тому подобного.Острые противоречия между Украиной и союзником Беларуси — Россией — удивительным образом не мешали двум странам развивать военно-техническое сотрудничество: поставляемые на Украину машинокомплекты МАЗ шли в украинскую армию под маркой "Богдан". Помогала Беларуси Украине и с поставками недоступных для Киева дизельных двигателей Ярославского моторного завода, аккумуляторов для военной техники, ряда комплектующих (например, систем наведения, тепловизоров и приборов ночного видения) и так далее.Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву — видео >>Наконец, Беларусь все последние годы была хабом для перелетов из Москвы в Киев и обратно, на чем неплохо зарабатывала.Не испортили торговые отношения ни выборы в Беларуси, итоги которых официальный Киев не признал, пребывая в фарватере политики "западных партнеров", ни мутная история с так называемыми вагнеровцами, от которой до сих пор неприятно икается Владимиру Зеленскому.И вдруг в апреле нынешнего года Киев ввел специальные пошлины в размере 35 процентов в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей. Причем сделал это настолько топорно и безграмотно, что белорусские поставщики практически сразу после выхода решения о введении этих пошлин заблокировали их через суд до рассмотрения вопроса их законности по сути. Наверное, поэтому официальный Минск на выпад никак не отреагировал.В большинстве случаев это означало фактический запрет на их ввоз в Беларусь даже при отсутствии запрета юридического. Поставки с Украины шоколада и других кондитерских изделий, пива, туалетной бумаги, ряда видов картонной упаковки, обоев, стиральных машин и некоторых видов мебели практически прекратились. Ввоз остальных попавших в перечень товаров существенно сократился.Примерно к осени украинские лоббисты, используя собственные связи в Беларуси, договорились о послаблениях: поставщики некоторых видов товаров, ранее попавших де-факто под запрет на ввоз, стали получать лицензии на ввоз беспрепятственно. Украина захватила белорусские вагоны — вслед за российскими локомотивами >>В частности, на сельскохозяйственную технику, керамическую плитку, овощные и фруктовые соки, древесно-волокнистые плиты. Тем не менее даже действие ограничений в течение неполных семи месяцев и в щадящем для некоторых товарных позиций режиме приведет по итогам года к сокращению украинских поставок примерно на 45 миллионов долларов — и это в сравнении с неудачным пандемийным 2020 годом.А вот белорусские производители от специальных пошлин потерь не понесли, поскольку еще летом добились в украинском суде признания решения о введении специальных пошлин незаконным. К слову, недавно украинские власти еще и формально отменили это решение. Возможно, рассчитывая, что белорусская сторона тоже не будет продлевать действие ограничений для украинских товаров.Торговый баланс у Украины с Беларусью является стабильно отрицательным. Просто в силу того, что Беларусь сохранила промышленность и может поставлять на Украину упомянутые выше нефтепродукты (по ним Украина вообще жестко зависима от Минска, который обеспечивает около 40 процентов баланса местного потребления) и удобрения, автобусы и грузовые автомобили, бытовую технику и тракторы.Украине же предложить что-либо Беларуси намного сложнее. Причем год от года дисбаланс в торговле между странами становится все более негативным для Киева. По итогам 11 месяцев текущего года дефицит Украины в торговле с Беларусью достиг рекордных 2,9 миллиарда долларов. Притом что собственно украинский экспорт составил лишь 1,35 миллиарда долларов.Безусловно, белорусские ограничения не обнулят украинскую экономику, но будут ей стоить 50 миллионов долларов ежегодно. Главная же проблема в том, что таких рынков, на которых Украина лишь теряет (где по глупости, как в случае с Россией или Беларусью, где в силу своей зависимости, как в случае с "западными партнерами"), становится все больше. А возможностей у украинской экономики — все меньше.Источник: РИА Новости

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Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

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александр лукашенко, украина, товар, импорт